快訊

林肯號航艦出海322天終返家！越戰後第二長部署 64名父親首見孩子

黑熊到獵豹20年磨一劍！輪型戰車量產 鎖定灘頭反登陸

機車撞死行人判無罪 法官檢視影片：騎士反應時間僅2秒

聽新聞
0:00 / 0:00

控鄭朝方家族涉恐嚇、土地爭議 徐欣瑩陣營：民進黨還要包庇多久

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
吳子嘉昨開記者會控民進黨新竹縣長參選人鄭朝方胞弟涉嫌恐嚇，並公開質疑鄭家土地爭議。國民黨徐欣瑩辦公室發言人徐維遠今再點名鄭朝方及民進黨面對鄭家爭議始終以「政治口水」帶過。聯合報系資料照
吳子嘉昨開記者會控民進黨新竹縣長參選人鄭朝方胞弟涉嫌恐嚇，並公開質疑鄭家土地爭議。國民黨徐欣瑩辦公室發言人徐維遠今再點名鄭朝方及民進黨面對鄭家爭議始終以「政治口水」帶過。聯合報系資料照

媒體人吳子嘉昨開記者會控民進黨新竹縣長參選人鄭朝方胞弟涉嫌恐嚇，並質疑鄭家土地爭議。國民黨徐欣瑩辦公室發言人徐維遠今再點名鄭朝方及民進黨面對鄭家爭議始終以「政治口水」帶過，批民進黨還要包庇鄭家多久；鄭朝方陣營則籲回歸選舉正道。

2026九合一選舉

徐維遠指出，徐欣瑩昨要求鄭朝方針對相關爭議主動釋疑、給新竹縣民一個真相，但鄭朝方僅回應「日前均已做過說明，至於政治口水，不予回應」。徐維遠說，從胞弟鄭朝名遭指控涉嫌恐嚇，到鄭家土地爭議，外界始終沒有看到完整交代或道歉，「選舉選到恐嚇、言語暴力，面對土地爭議也不釐清、不說明，還指控這是政治口水？」

徐維遠指出，外界目前提出的並非一句「政治口水」就能帶過的問題，而是涉及土地開發爭議，以及民主選舉能否接受公開檢驗。如果鄭朝方認為相關質疑不實，就應把事實攤開、逐項說明，而不是以「不予回應」帶過。

徐維遠表示，徐欣瑩在記者會根據媒體報導提出多項質疑，包括鄭朝方在竹北市長就任不到3個月即有土地交易紀錄，成交總額超過3億元，部分土地與周邊農牧用地相較，被指有高達47倍差價；另鄭朝方家族也被質疑企圖將竹東鎮五指山神去村約18萬坪土地改作殯葬用地。

「當外界提出質疑檢驗一位參選人，吹哨者卻反遭鄭朝方家族成員恐嚇？」徐維遠表示，這不只是鄭朝方個人的政治攻防，也涉及新竹縣民主選舉能否接受公開檢驗。他並追問，從涉及竹東土地變更的餐敘紀錄、家族土地交易等爭議，「到底哪一項已將相關事實完整說明？」

針對鄭朝名涉嫌恐嚇一案，徐維遠表示，目前相關案件已由當事人交由司法處理，尊重司法程序；但司法程序與政治人物是否應面對縣民疑問是兩回事，「司法歸司法，政治人物面對公共質疑的責任不能因此消失。」

對於鄭朝方日前發文指控所謂「潑糞說」，徐維遠也回應，選舉本來就是接受檢驗，面對具體質疑，若認為不實就應提出證據反駁，若認為有誤也應逐項說明。他批評，具體問題到了鄭朝方口中，卻只剩造謠、抹黑、潑糞，彷彿替質疑貼上標籤，就可以不用回答。

鄭朝方辦公室對此回應，呼籲徐欣瑩回歸選舉正道，勿再迷信負面造謠攻擊。

鄭朝方 徐欣瑩 2026九合一選舉 新竹縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

吳子嘉稱遭鄭朝方胞弟發文恐嚇　徐欣瑩籲鄭公開說明

吳子嘉控鄭朝方家族涉恐嚇強拆民房 徐欣瑩、徐巧芯籲徹查護言論自由

冷眼集／下台回馬槍 徐佳青滿腦子選舉考量

徐佳青請辭 藍白要求檢調、外交部持續調查

相關新聞

打造AI園區 蔣萬安：遷移松山機場

台北市長蔣萬安昨發表松山機場遷移政見，主張釋出三百公頃用地打造「台北ＡＩ園區」，打開五七○公頃航高限制都更畫定區，評估帶來十二兆產值，迎來六萬五千名就業人口。他強調「關鍵時刻須做出開創性決定」，喊話中央、地方攜手合作，「未來大家會記得這是賴清德總統和蔣萬安共同努力的成果」。

不懼年齡攻擊 李四川：新北市只有「川流」

新北市長藍綠激戰，國民黨參選人李四川昨接受聯合報及ＴＶＢＳ少康戰情室特別企畫「決戰六都誰來當市長」專訪，被問到「洋流」是否牽動新北選情，他自信說，「新北只有川流」，現任市長侯友宜挺他接棒，「而且挺得很牢」。面對年齡攻擊，他直言，選舉重點不在年紀，而是觀念是否夠新，「如果年紀很輕但觀念很老，那說實在也沒用」。

總統空軍一號起降在松機 蔣萬安提總統維安解方

台北市長蔣萬安昨宣布規畫松山機場遷移，引發各界討論。其中總統維安方面，總統空軍一號專機起降都是在松山機場。對於是否有替代方案，蔣萬安上午受訪指出，美國總統其實要搭專機，也是從白宮直升機到安德魯斯機場，再搭空軍一號。

與蔣萬安民調差距縮小 沈伯洋深藍鐵票倉市場拜票：落後就是落後

台北市長選戰升溫，TVBS民調中心昨公布最新民調顯示，市長蔣萬安與民進黨參選人沈伯洋的支持度縮小為8個百分點。沈伯洋今表示，落後就是落後，自己一直是挑戰者，希望提升知名度，一定要想辦法走透透每一區。

大數據揭普發2萬牽動選情討論：票投國民黨32.73% 會投民進黨5.70%

行政院規畫明年年初全民普發1萬元，國民黨立院黨團則加碼喊出普發2萬元。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，監測9月25日至10月1日間全網資料發現，國民黨在這波普發金額攻防中取得較多正向回應，且連結政策認同與政黨選擇，選情討論中「票投國民黨」32.73%，遠高於「會投民進黨」5.70%。

沈伯洋民調大幅逼近 蔣萬安：選戰短兵相接民調一定是拉近

首都市長選戰白熱化，TVBS民調中心昨公布最新民調顯示，台北市長蔣萬安的支持度，與民進黨市長參選人沈伯洋支持度縮小為8個百分點。蔣萬安上午接受媒體人唐湘龍專訪指出，因為開始進入選戰模式，短兵相接，因此民調一定是拉近。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。