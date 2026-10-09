控鄭朝方家族涉恐嚇、土地爭議 徐欣瑩陣營：民進黨還要包庇多久

媒體人吳子嘉昨開記者會控民進黨新竹縣長參選人鄭朝方胞弟涉嫌恐嚇，並質疑鄭家土地爭議。國民黨徐欣瑩辦公室發言人徐維遠今再點名鄭朝方及民進黨面對鄭家爭議始終以「政治口水」帶過，批民進黨還要包庇鄭家多久；鄭朝方陣營則籲回歸選舉正道。

徐維遠指出，徐欣瑩昨要求鄭朝方針對相關爭議主動釋疑、給新竹縣民一個真相，但鄭朝方僅回應「日前均已做過說明，至於政治口水，不予回應」。徐維遠說，從胞弟鄭朝名遭指控涉嫌恐嚇，到鄭家土地爭議，外界始終沒有看到完整交代或道歉，「選舉選到恐嚇、言語暴力，面對土地爭議也不釐清、不說明，還指控這是政治口水？」

徐維遠指出，外界目前提出的並非一句「政治口水」就能帶過的問題，而是涉及土地開發爭議，以及民主選舉能否接受公開檢驗。如果鄭朝方認為相關質疑不實，就應把事實攤開、逐項說明，而不是以「不予回應」帶過。

徐維遠表示，徐欣瑩在記者會根據媒體報導提出多項質疑，包括鄭朝方在竹北市長就任不到3個月即有土地交易紀錄，成交總額超過3億元，部分土地與周邊農牧用地相較，被指有高達47倍差價；另鄭朝方家族也被質疑企圖將竹東鎮五指山神去村約18萬坪土地改作殯葬用地。

「當外界提出質疑檢驗一位參選人，吹哨者卻反遭鄭朝方家族成員恐嚇？」徐維遠表示，這不只是鄭朝方個人的政治攻防，也涉及新竹縣民主選舉能否接受公開檢驗。他並追問，從涉及竹東土地變更的餐敘紀錄、家族土地交易等爭議，「到底哪一項已將相關事實完整說明？」

針對鄭朝名涉嫌恐嚇一案，徐維遠表示，目前相關案件已由當事人交由司法處理，尊重司法程序；但司法程序與政治人物是否應面對縣民疑問是兩回事，「司法歸司法，政治人物面對公共質疑的責任不能因此消失。」

對於鄭朝方日前發文指控所謂「潑糞說」，徐維遠也回應，選舉本來就是接受檢驗，面對具體質疑，若認為不實就應提出證據反駁，若認為有誤也應逐項說明。他批評，具體問題到了鄭朝方口中，卻只剩造謠、抹黑、潑糞，彷彿替質疑貼上標籤，就可以不用回答。

鄭朝方辦公室對此回應，呼籲徐欣瑩回歸選舉正道，勿再迷信負面造謠攻擊。