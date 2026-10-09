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蘇巧慧稱核電立場態度一致 李競辦：要用電又反核穩定供電從哪來？

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
李四川競選辦公室發言人郭音蘭抨擊蘇巧慧的核電立場根本是在騙選民。圖／李四川競辦提供
李四川競選辦公室發言人郭音蘭抨擊蘇巧慧的核電立場根本是在騙選民。圖／李四川競辦提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今日上午稱「核能態度始終非常清楚且一致」，使用核能要在「核能有安全」、「核廢料能解」，及「社會有共識」三條件具體充足後來討論，若未來有新技術能讓核能安全、讓核廢有解，她也不反對。

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對此，李四川競選辦公室發言人郭音蘭抨擊，蘇巧慧這番說詞根本是「又在騙」，蘇巧慧與民進黨過去長期堅決反對核電，但再多的政治話術，也改變不了她始終意識形態掛帥，擁抱民進黨神主牌反核、無顧產業發展的事實。

郭音蘭指出，民進黨與蘇巧慧的邏輯充斥自相矛盾與欺騙，完全是雙標展現。「一邊高喊要充足電力發展產業，一邊卻又反對核電」，蘇巧慧只有意識形態，完全不顧產業發展需要充足且穩定電力，就跟她一邊大撒幣拋政見，一邊卻全力反對財劃法修法、忽視地方財政需求一樣，全是在愚弄人民。

郭音蘭批評，蘇巧慧面對民生與產業最關心的能源問題，依然選擇以欺騙、遮掩的方式回應，不敢坦誠面對民進黨錯誤能源政策所造成的困局，呼籲蘇巧慧不要再靠話術包裝意識形態，更不要把欺騙當成從政本能，應誠實向新北市民說清楚，在既要用電又反核電的矛盾下，新北市未來的供電穩定究竟要如何保障？

核電 反核 2026九合一選舉 新北市選舉 李四川 蘇巧慧

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