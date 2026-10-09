蘇巧慧稱核電立場態度一致 李競辦：要用電又反核穩定供電從哪來？

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今日上午稱「核能態度始終非常清楚且一致」，使用核能要在「核能有安全」、「核廢料能解」，及「社會有共識」三條件具體充足後來討論，若未來有新技術能讓核能安全、讓核廢有解，她也不反對。

對此，李四川競選辦公室發言人郭音蘭抨擊，蘇巧慧這番說詞根本是「又在騙」，蘇巧慧與民進黨過去長期堅決反對核電，但再多的政治話術，也改變不了她始終意識形態掛帥，擁抱民進黨神主牌反核、無顧產業發展的事實。

郭音蘭指出，民進黨與蘇巧慧的邏輯充斥自相矛盾與欺騙，完全是雙標展現。「一邊高喊要充足電力發展產業，一邊卻又反對核電」，蘇巧慧只有意識形態，完全不顧產業發展需要充足且穩定電力，就跟她一邊大撒幣拋政見，一邊卻全力反對財劃法修法、忽視地方財政需求一樣，全是在愚弄人民。

郭音蘭批評，蘇巧慧面對民生與產業最關心的能源問題，依然選擇以欺騙、遮掩的方式回應，不敢坦誠面對民進黨錯誤能源政策所造成的困局，呼籲蘇巧慧不要再靠話術包裝意識形態，更不要把欺騙當成從政本能，應誠實向新北市民說清楚，在既要用電又反核電的矛盾下，新北市未來的供電穩定究竟要如何保障？