彰化人口直直落！月底恐跌破120萬大關 「第七都」夢更遠

彰化縣人口直直落成了選舉熱門議題，依彰化縣政府統計，彰化縣人口到上月底的人口是120萬0447人，以每月約1千人減幅，恐怕到選前1個月，即本月底恐將跌破120萬人，距離升格直轄市成為第七都的125萬人門檻，將更渺茫。

彰化縣是六都以外第一大縣，1971年破百萬，2004年131萬5034人最高峰，隨後逐年下降，到2010年減到130萬餘人，2022年4月124萬9807人，首度跌破125萬大關，跌落升格直轄市的125萬人門檻後，還是跌勢不休，到去年4月跌破122萬人，今年1月底跌121萬人，原預計到縣長王惠美12月卸任前，即會跌破120萬人，但可能提前2個月就達成。

彰化縣今年7月底的人口數是120萬2758人，到八月底是120萬1686人，減少1022人，到九月底，又少了1239人，達120萬0447人， 到九月底的120萬0447人，其中遷入2020人、遷出2774人，出生499人、死亡984人，如按每月減少逾千人的幅度，到本月底前，勢必跌破120萬人大關。

縣府官員指出，目前多數縣市人口均有流失趨勢，彰化縣的人口流失，不外乎出生率降低，以及老人人口比例高，加上受六都磁吸效應，因就業及就學、社會福利因素，導致遷出比遷入多，才造成人口逐年遞減。

彰化縣人口流失即成為縣長參選人選戰話題，國民黨參選人魏平政發表「彰化正能量，打造台灣第七都」政策白皮書，強調人口提升、 產業轉型、交通擴張、城鎮升級四大引擎，卻質疑「第七都」說法不切實際。

不過，魏平政澄清表示，他所提出的「打造台灣第七都」說法，並非指推動行政區劃上的直轄市升格，而是指透過政策與資源讓彰化的基礎建設、社會福利與生活水準，達到與六都平起平坐的水平。

對於魏平政提出打造「第七都」的說法，民進黨縣長參選人陳素月說，她並不反對升格的想法，但升格直轄市有一定條件，重點是要想「怎麼升」？而不是嘴巴喊一喊。她說，依地方制度法規定，人口達到200萬就是準直轄市，不然就是要人口達125萬人以上，還要具備文化、交通、經濟特色才可以，但彰化縣在兩方面都達不到。

針對彰化面臨人口外移，陳素月說，彰化縣人口外移原因很多，她主張從推動產業發展與就業、 重大交通與都市計畫、社會福利與高齡照顧、育兒與生育支持等方向，做為改善的對策。

無黨籍參選人邱建富則表示，面對彰化人口流失，預期到本月底將跌破120萬人，他主張從土地政策改進，降低建築成本，塑造有利於在彰化居住的條件，並引進高科技產業進駐，創造有更多就業機會，才能留人。