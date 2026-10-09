陳語倢應援大會展現藍白大團結 黃國昌喊話：市長挺李四川

民眾黨新北市議員參選人陳語倢今辦應媛大會，除黨主席黃國昌前來為子弟兵站台助講，另國民黨立委廖先翔也親自到場致意，國民黨新北市長參選人李四川也透過影片公開推薦陳語倢，讚許她是溫暖有力量的戰將，現場展現藍白大團結氣勢。黃國昌除期盼子弟兵能順利進入議會，更呼籲新北市民集中選票，支持李四川接棒新北市市長。

黃國昌今致詞表示，陳語倢過去擔任他國會辦公室主任期間，深耕汐止、金山、萬里，具備豐富的立法院專業經驗與紮實在地服務基礎，親切且熱情態度獲得在地鄉親肯定。他說，語倢是兼具能力與特質的優質新人，懇請鄉親給予機會，讓她順利進入新北市議會。

黃國昌更指，現在選前50天全力衝刺，原本李四川今天要前來親自為語倢站台，因有行程無法到場，但他也要代替川伯拜託大家，新北市市長大家集中選票，唯一支持李四川，而李四川是基層公務員出身，在新北市到處都是川伯的政績，四處可看見川伯幫大家打拚留下來建設的影子，他要代表民眾黨拜託大家，汐金萬的市民給語捷一個機會，讓語倢進入新北市議會跟川伯一起打拚，新北市長唯一支持李四川，11月28日將兩人送進議會及市府。

李四川則透過影片公開推薦陳語捷兼具溫暖特質與堅強戰力，且勇於為社會不公不義發聲，也呼籲汐止、金山、萬里地區鄉親集中票源，給認真服務的年輕新人進入新北市議會為民服務的機會。

今早陳語倢應援大會活動現場氣氛熱烈，現場還準備一匹白馬象徵馬到成功，陳語倢表示，自己已在汐金萬深耕，期盼獲得鄉親認同與支持，年底前進議會為民眾服務。

民眾黨新北市議員參選人陳語倢今辦應媛大會，國民黨新北市長參選人李四川也透過影片公開推薦。記者林媛玲／攝影

民眾黨新北市議員參選人陳語倢今辦應援大會，現場準備有一匹白馬，象徵馬到成功。記者林媛玲／攝影