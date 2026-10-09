搶攻中和！蘇巧慧展現女力與凝聚力 拋「隊長特質」拚新局
選戰倒數計時，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天展開極密集鐵人行程，上午跨區前往中和出席新北市議員張維倩員山區後援會成立大會，受到現場熱情支持者高喊「凍蒜」。談及近日的政治議題，蘇巧慧除展現基層的「慧聚」能量，更針對松山機場遷址及核能議題回應，批台北市長蔣萬安在選前突拋松機遷址「不負責任」，並重申核能使用必須滿足「三項前提條件」。
蘇巧慧表示，適逢連假第一天且天氣晴朗，她早上7時便與市議員鄭宇恩在淡水健走，隨後趕赴中和參加張維倩員山後援會成立大會，接著返抵板橋出席青商後援會，下午將與立委沈伯洋在新莊進行「洋流慧聚」直播，晚上更預計走訪板橋湳雅夜市。
蘇巧慧指出，一整天行程滿檔，但能深刻感受不論走到哪裡，站出來支持的鄉親越來越多，大家都非常期待一個新時代。她強調，這場選戰的主軸就是「誰能給城市帶來希望與願景」，期盼大家一起用優質的政策來評比。
對於對手提到的「川流」與「洋流」話題，蘇巧慧認為，她在基層感受到最深的是「慧聚」，也就是越來越多鄉親、團體、族群與世代凝聚在一起。她說，選城市的首長不僅要具備執行力，更需要溝通力、協調力、聚合力，以及創意與活力，她說，「我們是在選一個城市的隊長，希望讓更多人認同由蘇巧慧帶領新北市最適當。」
針對台北市長蔣萬安近日提出松山機場遷址構想，蘇巧慧說，早年討論松機遷址是因為當時捷運路網尚未成型，但如今桃園機場捷運已通車、松山綠線發揮功能，未來還有中和光復線延伸，首都圈整體交通網絡已大幅提升。
蘇巧慧強調，松山機場現階段不僅是首都圈極為關鍵的交通節點，更兼具軍事基地需求，因此「現階段要遷址是不可能的」。她也批評蔣萬安，過去任內四年皆未見討論，卻在選戰僅剩50天的時間點突然拋出此想法，表現得不太負責任。
此外，針對李四川表態在確保安全下贊成核電延役或重啟核四，蘇巧慧表示，她對核能的態度始終非常清楚且一致。她重申，欲討論或使用核能，必須在「核能有安全」、「核廢料有解」以及「社會有共識」這三大條件具備且充足之後，才具備討論的基礎與空間。
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