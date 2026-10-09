搶攻中和！蘇巧慧展現女力與凝聚力 拋「隊長特質」拚新局

選戰倒數計時，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天展開極密集鐵人行程，上午跨區前往中和出席新北市議員張維倩員山區後援會成立大會，受到現場熱情支持者高喊「凍蒜」。談及近日的政治議題，蘇巧慧除展現基層的「慧聚」能量，更針對松山機場遷址及核能議題回應，批台北市長蔣萬安在選前突拋松機遷址「不負責任」，並重申核能使用必須滿足「三項前提條件」。

蘇巧慧表示，適逢連假第一天且天氣晴朗，她早上7時便與市議員鄭宇恩在淡水健走，隨後趕赴中和參加張維倩員山後援會成立大會，接著返抵板橋出席青商後援會，下午將與立委沈伯洋在新莊進行「洋流慧聚」直播，晚上更預計走訪板橋湳雅夜市。

蘇巧慧指出，一整天行程滿檔，但能深刻感受不論走到哪裡，站出來支持的鄉親越來越多，大家都非常期待一個新時代。她強調，這場選戰的主軸就是「誰能給城市帶來希望與願景」，期盼大家一起用優質的政策來評比。

對於對手提到的「川流」與「洋流」話題，蘇巧慧認為，她在基層感受到最深的是「慧聚」，也就是越來越多鄉親、團體、族群與世代凝聚在一起。她說，選城市的首長不僅要具備執行力，更需要溝通力、協調力、聚合力，以及創意與活力，她說，「我們是在選一個城市的隊長，希望讓更多人認同由蘇巧慧帶領新北市最適當。」

針對台北市長蔣萬安近日提出松山機場遷址構想，蘇巧慧說，早年討論松機遷址是因為當時捷運路網尚未成型，但如今桃園機場捷運已通車、松山綠線發揮功能，未來還有中和光復線延伸，首都圈整體交通網絡已大幅提升。

蘇巧慧強調，松山機場現階段不僅是首都圈極為關鍵的交通節點，更兼具軍事基地需求，因此「現階段要遷址是不可能的」。她也批評蔣萬安，過去任內四年皆未見討論，卻在選戰僅剩50天的時間點突然拋出此想法，表現得不太負責任。

此外，針對李四川表態在確保安全下贊成核電延役或重啟核四，蘇巧慧表示，她對核能的態度始終非常清楚且一致。她重申，欲討論或使用核能，必須在「核能有安全」、「核廢料有解」以及「社會有共識」這三大條件具備且充足之後，才具備討論的基礎與空間。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午前往中和出席新北市議員張維倩員山區後援會成立大會，受到現場熱情支持者高喊「凍蒜」。記者王長鼎／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午前往中和出席新北市議員張維倩員山區後援會成立大會，受到現場熱情支持者高喊「凍蒜」。記者王長鼎／攝影