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蔣萬安拋松機遷移 沈伯洋：後送、離島、國防解決就值得考慮

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午到木新市場掃街拜票前受訪。記者林佳彣／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午到木新市場掃街拜票前受訪。記者林佳彣／攝影

首都市長選戰倒數50天，台北市長蔣萬安昨天喊出松山機場遷移的政見，引發國民黨澎湖縣長參選人陳振中等藍營、各界反對。民進黨參選人沈伯洋是否支持，他今回應，如果後送、離島國防3件事情能夠被解決，或許就值得考慮。

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沈伯洋上午到木新市場掃街拜票，被問及蔣萬安拋出松機遷移一事。他說，它值得討論，因為它已經被討論非常久，但是這件事情需要完整規畫。第一，昨天蔣提到是AI關係所以要做，但AI要做的地點可以很多，不一定要在那個位置，這個理由不是那麼堅強，像自己反而主張北士科才是重要的未來AI廊帶。

沈伯洋指出，第二，不管是哪一個黨，以往提出時，反對理由都是跟軍用、國安、離島需求、病患後送有關，討論很劇烈。過了那麼多年，國防、軍用、離島、後送的需求還在，這些條件沒改變，「不是不能討論，一定需要配套措施」，選前50天突然提出來，也不知道配套方案是什麼，「我覺得有點過度倉促。」

他直言，政策提出需要多方討論，除了地方居民的意見，也有國防部、交通部，會有跟中央協調的地方。「可能沒有事先協調，才會馬上出現反對聲音。」

對松山機場遷建的想法為何？沈伯洋表示，以往反對原因跟軍用、國防、後送、病患等有關，現在又變成滿多人去各國的國際線。國際線還算好解決，比較難以解決的是後送、離島、國防3件事情並沒有那麼容易解決。

沈伯洋認為，如果能夠被解決，或許這事就值得考慮，要怎麼解決、配套在哪？他舉例，東京成田機場蓋了以後，本來羽田機場說是不是也要退，但是後來也沒退，首爾也是一模一樣的狀況，先蓋了一個大機場，原來比較近的機場是不是要退，最後也沒退，就是因為他們都會長出一些新需求。

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