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總統空軍一號起降在松機 蔣萬安提總統維安解方
台北市長蔣萬安昨宣布規畫松山機場遷移，引發各界討論。其中總統維安方面，總統空軍一號專機起降都是在松山機場。對於是否有替代方案，蔣萬安上午受訪指出，美國總統其實要搭專機，也是從白宮直升機到安德魯斯機場，再搭空軍一號。
蔣萬安上午出席東門中繼市場開幕受訪指出，其實大家可以思考，有很多替代的方式，當然市府都會來跟中央一起討論。美國總統他其實要搭專機，也是從白宮直升機到安德魯斯機場再搭空軍一號，所以其實有各項的方案，當然元首的維安非常重要，必須要好好審慎討論。
蔣萬安也說，可以參考很多目前各國做法，以及因應現在有一個未來台灣長遠發展的計畫，來找適合可行的替代方案。所以也要思考，為了整體產業的發展，為了解決交通長期的痛苦，以及打開航高的限制，值不值得來這樣做，他覺得可以一起來討論。
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