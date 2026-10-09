與蔣萬安民調差距縮小 沈伯洋深藍鐵票倉市場拜票：落後就是落後

台北市長選戰升溫，TVBS民調中心昨公布最新民調顯示，市長蔣萬安與民進黨參選人沈伯洋的支持度縮小為8個百分點。沈伯洋今表示，落後就是落後，自己一直是挑戰者，希望提升知名度，一定要想辦法走透透每一區。

沈伯洋上午到深藍選區的木新市場掃街拜票，人氣爆棚，不只前門外擠滿揮舞小旗子的支持者，市場內所到之處可見「洋流」，後門更是大排長龍，現場氣氛熱絡。

聯訪時，沈伯洋被問及與蔣萬安的民調差距拉近。他說，落後就是落後，自己一直就是挑戰者，希望知名度能提升，讓大家不但認識自己，進而信任、願意投下選票。如果從分區數據來看，只要進入分區，樣本就過小，每次民調會有點上下，不易判斷，「每一區對我們都一樣重要，一定要想辦法走透透。」

沈伯洋談及選戰策略，對台北整體願景、方向提得差不多，只剩都市更新還沒講。這一個月在每區車掃時，都會提到自已對於這個區域更多想像，不是整個城市、制度的改變，他舉例有沒有專屬大安文山的改變？對於住在這區、在這區工作的人，可能會有感受，這是他希望能夠更貼信民意、跟人民接觸、進而贏得贏得選票的地方。

至於與蔣萬安辯論進度，沈伯洋說，昨天晚上快12點都還在跟吳思瑤開會，他都還沒有接到電話，「希望趕快能夠磋商。」以往辯論的搓商8、9月就在進行，現在剩50天，他希望趕快，不然市民朋友會愈來愈沒有機會。8月到現在已簽4家，至少也能有4場辯論，因為每家都會有不同問題，相信市民朋友應該都很喜歡。

媒體追問，沈伯洋專訪多且流量不錯，反觀蔣萬安專訪的流量似乎沒那麼高。沈伯洋認為，流量可能來自全台灣，自己現在關注台北市長選舉，「網路流量不代表台北市實質的選票。」蔣市長的訪問一定也還是很多人看，他希望自己的流量能確實到實際生活上，也能轉成選民對自己的信任，才是最重要的事。

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天到木新市場掃街拜票，支持者在門口大排長龍，現場氣氛熱絡。記者林佳彣／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午木新市場掃街拜票前受訪。記者林佳彣／攝影