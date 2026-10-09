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鄭麗文不出席總統府前國慶典禮 黃國昌緩頰：心繫國家最重要
國民黨主席鄭麗文打破往例不出席10月10日在總統府前舉行的中華民國國慶大典，將前往高雄左營與前立法院長王金平、國民黨高雄市長參選人柯志恩出席升旗典禮。民眾黨主席黃國昌表示，相信鄭主席有自己的考量，他覺得最重要的是把國家放在心上，真正希望中華民國能變更好、台灣變更好，這是大家共同的目標。
黃國昌今至汐止出席子弟兵陳語倢議員參選人應援大會，媒體提問，國民黨主席鄭麗文今年不參加總統府前的國慶大典，反而跑去高雄；黃國昌對此表示，他相信鄭主席有整體的考量，或許想藉由國慶假期達到南北的平衡，讓整個媒體焦點不會只聚焦在台北，也會看到高雄熱情鄉親一起歡慶中華民國的生日。
黃國昌說，他相信不管在什麼地方參加國慶，最重要的事是真正把國家放在我們心上，真正希望中華民國能夠變得更好，台灣變得更好，這才是大家共同的目標，也是最重要的事情。
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