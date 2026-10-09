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睽違120多天未和鄭麗文同台…明升旗合體 柯志恩：不怕被貼標籤

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
藍營高雄市長參選人柯志恩今天上午到大立市場掃街。圖／柯志恩團隊提供
藍營高雄市長參選人柯志恩今天上午到大立市場掃街。圖／柯志恩團隊提供

國民黨主席鄭麗文睽違120多天未與高雄市長參選人柯志恩同台，明雙十國慶將到高雄果貿參加升旗，對高雄市長陳其邁曾喊「投柯志恩就是投鄭麗文」，是否擔心與鄭麗文合體被貼標籤？柯志恩今天上午表示，不擔心被貼標籤，國民黨是大家庭，她肯定鄭主席能多聽在地人聲音。

2026九合一選舉

明天雙十國慶日，國民黨主席鄭麗文明將至藍營大票倉左營果貿社區參加升旗典禮，對於日前高市長陳其邁曾喊出「投柯志恩就是投鄭麗文」的舉動，藍營高雄市長參選人柯志恩今天上午到大立市場掃街接受媒體聯訪時指出，明天與鄭麗文合體不擔心會被貼標籤。

柯志恩表示，10月10號大家一起歡慶國家的生日，是天經地義的事情，鄭主席本來就是國民黨的黨主席，鄭主席到果貿能多聽聽在地人的聲音是很好的。

柯志恩並強調，國民黨是多元聲音、大家庭，她和鄭主席的關係，就像陳其邁和新潮流的關係一樣，都在同一個大家庭，大家尊重不同聲音，做法不一樣，但彼此都是一個大家庭。

藍營高雄市長參選人柯志恩今天上午到大立市場掃街。圖／柯志恩團隊提供
藍營高雄市長參選人柯志恩今天上午到大立市場掃街。圖／柯志恩團隊提供

柯志恩今天上午表示，明將與國民黨主席鄭麗文合體，不擔心被貼標籤，肯定鄭主席能多聽在地人聲音。記者石秀華／翻攝
柯志恩今天上午表示，明將與國民黨主席鄭麗文合體，不擔心被貼標籤，肯定鄭主席能多聽在地人聲音。記者石秀華／翻攝

鄭麗文 柯志恩 2026九合一選舉 高雄市選舉 國慶

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