北市選戰反毒交鋒 立院預算中心示警：毒品施用4.6萬人 近5年最多

台北市長選戰近日掀起毒品政策攻防，民進黨台北市長參選人沈伯洋與台北市長蔣萬安連日就毒品防制、大麻合法化、毒品除罪化等議題交鋒。立法院預算中心最新公布的「116年度中央政府總預算案整體評估報告」也示警，114年毒品製造、販賣及運輸新收人數、持有新收人數均為近10年最高，毒品施用人數達4萬6135人，為近5年最多。

沈伯洋日前提出校園安全「反毒四招」，包括斷來源、升級生活技能課程、導入篩檢等，並以司法為輔，隨後遭藍營翻出過去談論毒品政策的文章，蔣萬安也連日要求沈伯洋說明對大麻合法化、毒品除罪化的立場。沈伯洋則表示，他不主張毒品除罪化，也不主張大麻合法化，雙方持續就毒品政策隔空交鋒。

根據預算中心報告，高檢署2月25日公布的「2025年國內毒品情勢快速分析年報」，114年毒品製造、販賣及運輸新收人數為9918人，毒品持有新收人數為7714人，兩者均為105年至114年近10年最高；114年毒品施用人數則達4萬6135人，是110年至114年近5年最多。

報告指出，114年毒品製造、販賣及運輸新收人數、毒品持有新收人數及毒品施用人數，均以第二級毒品占比最多。依「毒品危害防制條例」，第二級毒品包括罌粟、古柯、大麻、安非他命等。預算中心指出，大麻及安非他命等毒品危害仍猖獗，建議政府持續切實執行緝毒相關措施。

報告指出，近年新興影響精神物質逐漸增加，包括大麻煙彈、芬太尼及俗稱「喵喵」等毒品；使用途徑和傳統毒品不同，多以咖啡包、奶茶包、果汁等飲料，以及果凍、梅子粉、糖果等休閒食品或零食方式偽裝，容易吸引青少年因好奇首次使用，導致新興毒品使用人數快速增加。

根據法務部法醫研究所毒物化學組統計，114年國內新興毒品相關死亡案件達151件，為105年至114年近10年最高。預算中心並指出，新興毒品施用年齡有年輕化趨勢，相關防制仍須強化。

報告另指出，114年少年違反「毒品危害防制條例」的刑事案件行為人有182人，較112年的164人、113年的166人增加；114年毒品案件成少共犯人數為68人，占37.36%。預算中心認為，少年毒品犯罪及成少共犯情勢仍顯嚴峻，應積極防制並加強查緝。

另，立法院社會福利及衛生環境委員會下周一將邀請衛福部長石崇良、法務部、教育部、財政部、海委會、警政署就「減害計畫執行成效及毒癮治療量能與毒品邊境、校園及相關防制精進作為」專題報告，並備質詢。

立法院預算中心最新公布的「116年度中央政府總預算案整體評估報告」示警，114年毒品施用人數達4萬6135人，為近5年最多。圖／聯合報系資料照