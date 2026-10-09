蔣萬安、沈伯洋民調差僅8個百分點 李彥秀：應提市政遠景破認知作戰

最新民調顯示台北市長蔣萬安支持度49%、民進黨台北市長參選人沈伯洋為41%，2人差距縮小至8個百分點。國民黨立委李彥秀表示，選戰回歸藍綠基本盤對決，差距縮小主因中間選民流失，面對沈伯洋的認知作戰，蔣萬安應強力辯護政策、多提市政遠景戰略，並憑藉「李光耀城市獎」等亮眼政績奪回優勢。

TVBS民調中心昨日公布最新民調結果顯示，蔣萬安支持度為49%，沈伯洋支持度為41%，雙方差距5月下旬調查的28個百分點縮小為8個百分點，另有11%尚未決定支持對象。

李彥秀說，TVBS民調結果，對蔣萬安而言，當然是警訊也是契機，與5月民調相比，蔣萬安與沈伯洋的差距縮小，主要是因為中間選民的流失。從沈伯洋在「中山大同」以及「士林北投」兩個傳統綠營優勢選區領先，以及民眾黨支持者仍然有高達近9成（89%）支持蔣萬安來觀察，目前的台北市長的選舉的結構就是回到「朝野基本盤」的對決。

李彥秀認為，沈伯洋將「認知作戰」的手法，充分運用在自己的選戰中，一方面凝聚傳統綠營支持者的熱情與仇恨值，另一方面，透過大量加工詮釋的資訊，混淆中間選民的判斷，但是認知作戰「高度依賴接收方的既有偏見」對於鞏固深綠選票當然會獲得非常好的效果，但是「操綽過當，與真實世界脫節，也非常容易自我反噬」。

李彥秀指出，「得中間選民者得天下」，中間選民的支持態度以及投票行為，原本就容易受到新聞事件與議題的影響，蔣萬安當然也可以運用「反認知作戰」，奪回原本在中間選民的大幅領先。第一，對於市府政策的強力辯護，包括連綠營執政縣市爭相模仿的「營養午餐免費」，都拿來作為選舉的政治操作，最後受害的還是孩子的權益與未來。

李彥秀再指，第二，多提出市政遠景與戰略，包括「松山機場遷移」，打造「台北AI園區」，避免陷在綠營的設定的「偽命題」的陷阱中。

李彥秀分析，作為首都市長之戰，蔣萬安面對「總統大選等級的檢驗」，未必是壞事，過去4年的市政成績，獲得素有「城市界諾貝爾獎」之稱的「李光耀世界城市獎」特別獎殊榮，就是蔣萬安連任最大的底氣，挺住認知作戰的攻擊，提出更多長遠的市政願景，用專業與政策，才能打敗認知作戰的迷幻魔法。