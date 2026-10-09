侯友宜加持肯定推動基隆捷運 謝國樑指對手「鐵路換捷運」不切實際

新北市長侯友宜今天到基隆陪同基隆市長謝國樑到七堵南興市場掃街拜票，有攤商特別送上象徵「好彩頭」的蘿蔔，人氣很旺，侯友宜肯定謝國樑對基隆捷運建設的努力推動。謝國樑則說，未來將持續推動站區聯合開發，跨縣市合作帶動基隆整體發展，並指「對手」提出的「鐵路換捷運」方向，不符實際需求。

市議員張耿輝、連恩典、郭美秀等人到場陪同，一起向攤商及採買民眾握手問好，受到市場鄉親熱情歡迎，現場氣氛相當熱絡。

侯友宜表示，謝國樑上任以來認真、努力、負責，對基隆市政相當用心，無論是長輩福利、兒童照顧，或是基隆捷運、都市更新及產業發展，都展現積極推動的態度。他特別肯定謝國樑對長輩與孩子的照顧，認為相關政策讓市民深刻感受到市府的用心，許多施政成果值得肯定。

侯友宜指出，基隆市與新北市的生活圈緊密相連，兩市在交通建設與城市發展上一直保持密切合作，尤其基隆捷運攸關兩地通勤與產業發展，雙方持續就捷運建設、都市更新及相關開發議題攜手努力。他強調，謝國樑這四年來為基隆付出許多心力，相信未來四年一定能做得更好，讓更多建設成果展現在市民眼前，也呼籲基隆鄉親繼續支持謝國樑。

謝國樑表示，非常感謝侯市長再次到基隆加油打氣，兩人在上一屆選舉時，就曾共同向市民承諾推動基隆捷運，如今基隆捷運先期工程已順利開工，相關建設正逐步落實。他指出，基隆市與新北市在捷運建設上的合作相當緊密，未來也將持續推動站區聯合開發，透過跨縣市合作，帶動基隆整體發展。

針對基隆捷運第二階段路線，謝國樑說，市府主張捷運經由麥金路、長庚醫院周邊及安樂區延伸至市區，讓人口密集的安樂區居民也能享有捷運服務。相較之下，對手提出的「鐵路換捷運」方向，恐面臨既有鐵路拆除及長期施工等問題，甚至可能產生一段時間沒有火車、也沒有捷運的交通空窗。他認為，捷運規畫必須考量市民實際需求，市府將持續與新北市政府攜手合作，務實推進基隆捷運第二階段建設。

謝國樑表示，基隆與新北市不僅地理位置相鄰，民眾在生活、工作及交通往來上也非常密切，感謝侯友宜長期以來對基隆建設的支持與協助，未來將繼續向侯友宜請益城市治理經驗，持續推動各項市政建設，以更好的施政成果回應市民期待，讓基隆不斷進步。

新北市長侯友宜今天到基隆陪同基隆市長謝國樑到七堵南興市場掃街拜票。記者游明煌／攝影

新北市長侯友宜今天到基隆陪同基隆市長謝國樑到七堵南興市場掃街拜票。記者游明煌／攝影

新北市長侯友宜今天到基隆陪同基隆市長謝國樑到七堵南興市場掃街拜票。記者游明煌／攝影