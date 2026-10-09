選戰倒數50天 民進黨黃世杰提振興客語新政見

2026地方選舉，民進黨桃園市長參選人黃世杰有感客家母語逐漸流失，昨天深夜公布新政見，承諾強化客語學習與運用，也會設法活化客家文化，活絡客庄經濟。

黃世杰昨天深夜感性發文，回憶小時候長輩牽著他跟庄頭鄰居好友聊天，再一起到新屋天后宮拜拜，「長大後，即使走得再遠，我從未忘記阿婆（客語：即祖母）掌心的溫度，以及熟悉親切的鄉音」。

黃世杰說，桃園是客家第一庄，客家人口高達90萬，但母語逐漸流失，會講客語的下一代愈來愈少，許多珍貴的客家技藝與客庄文化也逐漸沒落。他常在想，客家文化絕不能淪為文物館裡的展示品，更不該只存在於特定節慶，必須讓客語重新成為日常，讓客庄經濟與文化復振大步向前。

黃世杰主張客語重新走進日常，要串聯運動、藝文展演 推動客語轉播、主持、導覽，客語認證各級獎勵金全面加碼1000元。另外，也要活化客家館舍，打造青年、團隊進駐與創作基地，推動跨域合作與企業採購。另外，也要透過產官學合作，建構客家AI語言模型，發展客語AI生活應用，讓客語走進數位生活。