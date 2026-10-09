市場掃街排隊等合照長輩忽昏厥 沈伯洋等人助送醫

民進黨台北市長參選人沈伯洋等人今天赴木新市場拜票前接受聯訪，1名排隊等候合照的長輩忽然昏厥，沈伯洋等人上前關心並通知救護車協助送醫，沈伯洋也呼籲支持者要多喝水。

沈伯洋與民進黨台北市大安文山區議員及議員參選人上午赴木新市場拜票，沈伯洋未抵達前就有眾多支持者陸續到場排隊，現場開放100名支持者與沈伯洋合照，眾多支持者在市場前聚集。

沈伯洋抵達後受現場民眾歡迎，隨即與黨籍議員及議員參選人接受聯訪，聯訪期間，1名正在排隊等候合照的女性長輩在隊伍中忽然昏厥，旁邊民眾見狀立即大喊，沈伯洋等人聯訪隨即暫停。

在場民進黨台北市大安文山區議員及議員參選人見狀立即趨前關心，並協助現場騰出空間，沈伯洋競選團隊及志工隨即通知救護車到場，沈伯洋也臉色嚴肅跟緊在旁關心，現場員警也幫忙維持現場狀況。

忽然昏厥的長輩被送往救護車時，沈伯洋等人持續都在旁協助，此名長輩被送上救護車時，看似身體狀況稍微恢復正常，沈伯洋等人隨後再度接受聯訪。

沈伯洋在聯訪時被問及剛剛狀況時說，因現在到場支持的其實滿多民眾，但因天氣有時滿炎熱，當支持者聚在一起時，空氣比較不流通，所以競選團隊都會特別注意相關狀況。

沈伯洋表示，且因現場都會安排EMT人員在旁等候，若遇到類似狀況時，第一時間都能及時處理，但還是要提醒到場的支持者要注意空氣流通、水分補充等狀況。