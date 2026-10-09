快訊

林肯號航艦出海322天終返家！越戰後第二長部署 64名父親首見孩子

黑熊到獵豹20年磨一劍！輪型戰車量產 鎖定灘頭反登陸

機車撞死行人判無罪 法官檢視影片：騎士反應時間僅2秒

聽新聞
0:00 / 0:00

市場掃街排隊等合照長輩忽昏厥 沈伯洋等人助送醫

中央社／ 台北9日電
民進黨台北市長參選人沈伯洋。聯合報系資料照
民進黨台北市長參選人沈伯洋。聯合報系資料照

民進黨台北市長參選人沈伯洋等人今天赴木新市場拜票前接受聯訪，1名排隊等候合照的長輩忽然昏厥，沈伯洋等人上前關心並通知救護車協助送醫，沈伯洋也呼籲支持者要多喝水。

2026九合一選舉

沈伯洋與民進黨台北市大安文山區議員及議員參選人上午赴木新市場拜票，沈伯洋未抵達前就有眾多支持者陸續到場排隊，現場開放100名支持者與沈伯洋合照，眾多支持者在市場前聚集。

沈伯洋抵達後受現場民眾歡迎，隨即與黨籍議員及議員參選人接受聯訪，聯訪期間，1名正在排隊等候合照的女性長輩在隊伍中忽然昏厥，旁邊民眾見狀立即大喊，沈伯洋等人聯訪隨即暫停。

在場民進黨台北市大安文山區議員及議員參選人見狀立即趨前關心，並協助現場騰出空間，沈伯洋競選團隊及志工隨即通知救護車到場，沈伯洋也臉色嚴肅跟緊在旁關心，現場員警也幫忙維持現場狀況。

忽然昏厥的長輩被送往救護車時，沈伯洋等人持續都在旁協助，此名長輩被送上救護車時，看似身體狀況稍微恢復正常，沈伯洋等人隨後再度接受聯訪。

沈伯洋在聯訪時被問及剛剛狀況時說，因現在到場支持的其實滿多民眾，但因天氣有時滿炎熱，當支持者聚在一起時，空氣比較不流通，所以競選團隊都會特別注意相關狀況。

沈伯洋表示，且因現場都會安排EMT人員在旁等候，若遇到類似狀況時，第一時間都能及時處理，但還是要提醒到場的支持者要注意空氣流通、水分補充等狀況。

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蘇巧慧：21日參加少康戰情室節目 蠻期待

吳思瑤：沈伯洋盼辯論會越多越好 納交叉詰問

指沈伯洋推崇毒品除罪化 黃士修：別拿美沙冬療法偷換概念

【重磅快評】沈伯洋的捷徑走徐佳青邏輯 依舊受困同溫層

相關新聞

打造AI園區 蔣萬安：遷移松山機場

台北市長蔣萬安昨發表松山機場遷移政見，主張釋出三百公頃用地打造「台北ＡＩ園區」，打開五七○公頃航高限制都更畫定區，評估帶來十二兆產值，迎來六萬五千名就業人口。他強調「關鍵時刻須做出開創性決定」，喊話中央、地方攜手合作，「未來大家會記得這是賴清德總統和蔣萬安共同努力的成果」。

不懼年齡攻擊 李四川：新北市只有「川流」

新北市長藍綠激戰，國民黨參選人李四川昨接受聯合報及ＴＶＢＳ少康戰情室特別企畫「決戰六都誰來當市長」專訪，被問到「洋流」是否牽動新北選情，他自信說，「新北只有川流」，現任市長侯友宜挺他接棒，「而且挺得很牢」。面對年齡攻擊，他直言，選舉重點不在年紀，而是觀念是否夠新，「如果年紀很輕但觀念很老，那說實在也沒用」。

總統空軍一號起降在松機 蔣萬安提總統維安解方

台北市長蔣萬安昨宣布規畫松山機場遷移，引發各界討論。其中總統維安方面，總統空軍一號專機起降都是在松山機場。對於是否有替代方案，蔣萬安上午受訪指出，美國總統其實要搭專機，也是從白宮直升機到安德魯斯機場，再搭空軍一號。

與蔣萬安民調差距縮小 沈伯洋深藍鐵票倉市場拜票：落後就是落後

台北市長選戰升溫，TVBS民調中心昨公布最新民調顯示，市長蔣萬安與民進黨參選人沈伯洋的支持度縮小為8個百分點。沈伯洋今表示，落後就是落後，自己一直是挑戰者，希望提升知名度，一定要想辦法走透透每一區。

大數據揭普發2萬牽動選情討論：票投國民黨32.73% 會投民進黨5.70%

行政院規畫明年年初全民普發1萬元，國民黨立院黨團則加碼喊出普發2萬元。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，監測9月25日至10月1日間全網資料發現，國民黨在這波普發金額攻防中取得較多正向回應，且連結政策認同與政黨選擇，選情討論中「票投國民黨」32.73%，遠高於「會投民進黨」5.70%。

沈伯洋民調大幅逼近 蔣萬安：選戰短兵相接民調一定是拉近

首都市長選戰白熱化，TVBS民調中心昨公布最新民調顯示，台北市長蔣萬安的支持度，與民進黨市長參選人沈伯洋支持度縮小為8個百分點。蔣萬安上午接受媒體人唐湘龍專訪指出，因為開始進入選戰模式，短兵相接，因此民調一定是拉近。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。