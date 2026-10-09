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坦言這次選舉充滿挑戰 楊文科力挺徐欣瑩：選舉有勝有負

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨新竹縣黨部主委、縣長楊文科昨出席新竹縣婦女會聯席會議，談及選情坦言「這次選舉環境確實充滿挑戰」，並公開力挺縣長參選人徐欣瑩。圖／國民黨新竹縣黨部提供
國民黨新竹縣黨部主委、縣長楊文科昨出席新竹縣婦女會聯席會議，談及選情坦言「這次選舉環境確實充滿挑戰」，並公開力挺縣長參選人徐欣瑩。圖／國民黨新竹縣黨部提供

國民黨新竹縣黨部主委、縣長楊文科昨出席新竹縣婦女會聯席會議，談及選情坦言「這次選舉環境確實充滿挑戰」，並公開力挺縣長參選人徐欣瑩。他說：「選舉有勝有負，人生有高有低，但真正留下來的是人與人之間的感情。」

2026九合一選舉

楊文科出席在芎林竹林園舉行的「新竹縣婦女會第26屆第一次聯席會議」，與新竹縣婦女會理事長陳靜芳、芎林婦女會理事長林冠伶及各鄉鎮婦女會幹部齊聚。他感謝婦女界長期陪伴地方、支持地方，肯定婦女會多年深入社區、服務鄉親，成為地方重要安定力量。

談到選舉，楊文科表示，國民黨提名徐欣瑩參選新竹縣長，芎林則有黨提名鄉長參選人陳星宏及縣議員參選人黃正彪，他在會中表達支持，期盼未來無論縣政、鄉政或議會，都能延續合作力量。

楊文科坦言，這次選舉環境確實充滿挑戰，但越是在不容易的時候，越需要彼此鼓勵、扶持。他以「恆心與毅力，是成功的不二法門」與現場同志共勉，強調不論環境如何改變，都要守住初衷、踏實做事。

回想過去參與選舉的點滴，楊文科說，每到一個地方，總會遇到許多熟悉面孔，有人幫忙奔走、熱心協助，也有人只是拍拍肩膀說一句「加油」，看似簡單，卻讓他感受到最真實的支持，「選舉有勝有負，人生也有高有低，但真正留下來的，是人與人之間的感情。」

楊文科也說，客家人「忠誠、善良、寬厚、有容人之量」，客家女性更展現這樣的精神，從家庭到地方願意承擔、付出。許多婦女不僅照顧家庭，也長年投入社區、關懷弱勢及地方事務，是支撐地方社會的重要力量。

談到芎林發展，楊文科表示，縣府與地方共同推動消防、公共市場、特色公園及基礎建設，地方進步並非哪一個人的功勞，而是縣府、鄉公所、民意代表及地方團體共同努力的成果。

活動最後，楊文科再次感謝婦女界多年支持，「謝謝大家這麼多年來，一直都在」，並期盼大家繼續攜手守護家庭、社區及新竹。

談及選情楊文科坦言充滿挑戰，並語重心長說：「選舉有勝有負，人生有高有低，但真正留下來的是人與人之間的感情」。圖／國民黨新竹縣黨部提供
談及選情楊文科坦言充滿挑戰，並語重心長說：「選舉有勝有負，人生有高有低，但真正留下來的是人與人之間的感情」。圖／國民黨新竹縣黨部提供

國民黨新竹縣黨部主委、縣長楊文科昨出席新竹縣婦女會聯席會議，談及選情坦言「這次選舉環境確實充滿挑戰」，並公開力挺縣長參選人徐欣瑩。圖／國民黨新竹縣黨部提供
國民黨新竹縣黨部主委、縣長楊文科昨出席新竹縣婦女會聯席會議，談及選情坦言「這次選舉環境確實充滿挑戰」，並公開力挺縣長參選人徐欣瑩。圖／國民黨新竹縣黨部提供

國民黨新竹縣黨部主委、縣長楊文科昨出席新竹縣婦女會聯席會議，談及選情坦言「這次選舉環境確實充滿挑戰」，並公開力挺縣長參選人徐欣瑩。圖／國民黨新竹縣黨部提供
國民黨新竹縣黨部主委、縣長楊文科昨出席新竹縣婦女會聯席會議，談及選情坦言「這次選舉環境確實充滿挑戰」，並公開力挺縣長參選人徐欣瑩。圖／國民黨新竹縣黨部提供

徐欣瑩 楊文科 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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