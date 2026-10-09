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蔣萬安「松機遷移」同黨也不挺！澎湖縣長參選人陳振中：勿犧牲離島交通

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨澎湖縣長參選人陳振中反對松山機場遷移，指其攸關澎湖居民就醫、求學、工作與探親，主張中央、北市及離島縣市協商保留。記者劉學聖／攝影
國民黨澎湖縣長參選人陳振中反對松山機場遷移，指其攸關澎湖居民就醫、求學、工作與探親，主張中央、北市及離島縣市協商保留。記者劉學聖／攝影

台北市長蔣萬安近日提出松山機場遷移構想，規劃將機場及周邊約300公頃土地重新開發，打造AI產業園區、住宅及大型公園，原有航空運量則由桃園國際機場承接，引發外界討論。對此，國民黨籍澎湖縣長參選人陳振中公開表態反對，強調松山機場對澎湖居民而言，是往返台北就醫、求學、工作及探親的重要交通據點，城市發展不應忽略離島居民的實際需求。

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陳振中在臉書以「保留松山機場，守住澎湖交通」為題發文指出，松山機場遷移並非首次被提出，過去不同政黨的政治人物都曾討論相關構想。他表示，尊重台北市對未來都市發展的規劃，但無論由誰提出遷移方案，站在澎湖鄉親的立場，他都主張保留松山機場，堅決反對遷移。

陳振中說明，對澎湖居民而言，搭機前往台北不只是觀光旅遊，更涉及醫療、教育、就業及家庭生活等需求，尤其不少長輩必須定期赴台北看診，往往需要家人陪同。由於松山機場鄰近台北市區，能減少轉乘及奔波，若未來航班改由桃園機場起降，旅客抵達後仍須花費額外時間與交通費用才能進入台北市區，對身體不適或需要長期回診的居民而言，恐怕增加負擔。

陳振中強調，台北的都市發展固然重要，但澎湖人的交通需求同樣不能被忽視。他認為，松山機場的未來不應僅由台北市單方面討論，而應由中央政府、台北市及相關離島縣市共同協商，充分聽取實際使用機場的居民意見。他也表示，未來將持續爭取穩定航班與合理票價，強調守護澎湖鄉親的交通權益，是自己身為縣長參選人的責任。

對此不少網友留言支持保留松山機場，認為離島交通便利性不應因都市開發而受到影響，有人表示「真的是說出澎湖人想說的話」、「站在離島子民的立場，當然要全心全力留下松機」、「台北要發展，澎湖要便利；交通不打折，權益不妥協」，也有人直言「利民便民的政策才是好政策」。另有網友趁機反映，嘉義往返澎湖的航班每天僅有少量班次，經常面臨機票難買的問題，希望候選人也能關注其他航線的運能需求。

不過，留言區也出現不同看法。有網友認為，桃園機場已有機場捷運及高鐵等交通系統，轉乘前往台北並非完全不可行，若能搭配完善的接駁措施，未必會造成過大影響；也有人指出，松山機場遷移不等於取消航空服務，應先了解實際配套再討論。

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