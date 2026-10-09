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松山機場遷建基隆利多 謝國樑：發展數據中心和台北AI園區相輔相成

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
松山機場遷建對基隆利多，謝國樑：發展數據中心和台北AI園區相輔相成。記者游明煌／攝影
松山機場遷建對基隆利多，謝國樑：發展數據中心和台北AI園區相輔相成。記者游明煌／攝影

台北市長蔣萬安昨宣布，將規畫遷移松山機場，以松山機場及周邊300公頃土地為核心，打造AI產業聚落。基隆市長謝國樑今天說，全力支持這項政策，這對基隆來說是一個利多，基隆也將要發展AI數據中心，這和台北的AI園區可以相輔相成。

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新北市長侯友宜今天上午到基隆七堵南興市陪同市長謝國樑掃街拜票。

針對松山機場遷建，謝國樑說，台北市長蔣萬安提出松山機場遷建，他認為對基隆來說是一個利多，因為大家都了解，台北是一個首都圈，沒有辦法承載所有的功能，在有需要的時候，就會雙北、桃園、基隆做分配。

謝國樑表示，台北要發展AI園區就需要更多的電力，而基隆未來有提供產業電力的前提，也將要發展AI數據中心，這和台北的AI園區可以相輔相成。

謝國樑指出，基隆有最佳的海港，可以有分散運輸、運量的功能，基隆和台北市有「國安連線」，他和蔣市長是密切的戰友，他們全力支持蔣萬安的政策，但同時間會思考這樣的政策，如何讓基隆得到更大的助益，讓基隆得到更大的重視，基隆會繼續努力和台北市、新北市密切合作，達到區域治理的功能。

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