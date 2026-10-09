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蔣萬安拋松山機場遷建 侯友宜喊配套要做好：中央地方共同面對凝共識
台北市長蔣萬安昨宣布，將規畫遷移松山機場，以松山機場及周邊300公頃土地為核心，打造AI產業聚落。新北市長侯友宜今天回應說，這個議題要思考未來要遷移的地點，會不會造成離島、花東的衝擊，且必須把完整的配套做到位，中央、地方共同攜手面對，大家有共識，才能把事情做好。
侯友宜今天上午到基隆七堵南興市陪同市長謝國樑掃街拜票，聯訪時媒體詢問對蔣萬安提出松山機場遷建的看法及是否支持。
侯友宜說，松山機場要不要遷建講了很多年，他的態度很清楚，這個議題是中央跟地方大家一起共同來面對，尤其面對的不單是軍用且為民用以外，也要思考未來要遷移的地點，會不會造成離島、花東的衝擊，這些都要做為思考點。
侯友宜表示，松山機場的遷建，必須把完整的配套做到位，中央、地方共同攜手面對，讓整個議題才能形成大家有共識，才能把事情做好。
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