選戰倒數50天！張善政爭取連任 競辦派2將任發言人

2026地方選舉，桃園市長張善政爭取連任，競選活動默默展開，除了個人競選海報看板，競選辦公室今天也公布新人事，由媒體人莊鎧毓與曾任國民黨青年團副總團長的洪于媗任發言人；據了解，北區競選總部選址也幾乎底定，預計連假過後舉辦成立大會。

張善政競選辦公室指出，莊鎧毓現年33歲，擁有10年媒體工作經歷，曾任TVBS政治中心記者，也曾於中天新聞、三立新聞任職，具備豐富的國內外採訪經驗，未來將協助強化團隊對外溝通能力；洪于媗年僅27歲，曾任國民黨文傳會新媒體部專員、第17屆青年團副總團長，熟悉社群媒體運作，具備政策研析與新媒體溝通經驗，也是團隊長期倚重的年輕幕僚。

競辦表示，莊鎧毓、洪于媗在張善政上任後都曾加入市府團隊，熟悉張善政的施政理念與市政推動方向。張善政也期許兩位發言人延續團隊務實、就事論事的風格，把過去的市政成果、正在推動的建設，以及桃園下一階段的發展方向說明清楚。

競辦強調，距離投票剩下50天，團隊將持續以正面、理性的態度面對選戰，對於不實指控也會即時嚴正澄清，希望讓選舉回到政策與城市發展的討論，爭取更多市民支持，讓桃園繼續前進。