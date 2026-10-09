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大數據揭普發2萬牽動選情討論：票投國民黨32.73% 會投民進黨5.70%
行政院規畫明年年初全民普發1萬元，國民黨立院黨團則加碼喊出普發2萬元。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，監測9月25日至10月1日間全網資料發現，國民黨在這波普發金額攻防中取得較多正向回應，且連結政策認同與政黨選擇，選情討論中「票投國民黨」32.73%，遠高於「會投民進黨」5.70%。
TPOC調查發現，9月25日國民黨團總召傅崐萁拋出新會期優先推動普發2萬元後，單日聲量升至1萬4018則；9月29日立法院開議，國民黨再次主打普發2萬元，行政院長卓榮泰則以財政紀律及「債務不能留給下一代」回應，單日聲量衝上2萬0610則。顯示討論焦點已從「要不要發錢」，進一步轉向「1萬或2萬誰更合理」、「誰更能替民眾爭取」的政治比較。
TPOC指出，觀察普發現金攻防中究竟替誰加分，數據顯示，國民黨P/N值（正負口碑評價比率）0.38，民進黨P/N值0.35，兩黨負面聲量都高於正面。但從P/N值來看，國民黨在這波普發金額攻防中取得較多正向回應，也讓「還稅於民」成為藍營較具辨識度的論述。
TPOC表示，進一步看政策認同是否與投票選擇做連結，將社群留言拆成六類政策與票向語句後，「藍營敢爭2萬，票投國民黨」命中32.73%，為六類最高；「2萬比較有感，還稅於民才合理」占29.71%居次；相較之下，「就因為這次普發，我票會投民進黨」僅5.70%；「喊2萬只是亂加碼，根本政治喊價」則為4.59%。顯示2萬元論述較容易連結政策認同與政黨選擇，普發現金也因此從單純民生議題，進一步進入2026選戰語境。
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