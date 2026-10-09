AI民意模擬報告：沈伯洋舊文未傷基本盤 反催藍綠動員

藍營近日引述民進黨台北市長沈伯洋過去發表的文章，指其曾主張由社區中心提供毒品與針具，沈伯洋表示此為不實指控，並將採取法律行動。TPOC台灣議題研究中心發布「2026台北市長選舉 AI民意模擬報告」指出，該事件未傷基本盤，反催藍綠動員。

該研究依戶政司台北市20歲以上設籍人口與2024年立委政黨票結構，建構1萬7550個AI虛擬代理人，將各代理人的屬性參數代入作答公式，推演台北市民對沈伯洋過去文章爭議的反應。研究為模型推演，並非抽樣民意調查，報告的重點在於不同族群之間的相對差異。

TPOC指出，模擬中有81.3%的虛擬市民聽過這則新聞，其中47.5%表示清楚內容，知情度隨年齡明顯遞減；投票影響方面，多數不受影響，爭議可能同時動員兩大陣營。有61.6%表示這則新聞對投票想法沒有影響，民進黨（22.7%）與國民黨（21.5%）支持者都有兩成以上表示「支持對象不變，但更想去投票」。

TPOC表示，選情影響方面，藍白多認為負面，綠營多認為沒有影響。整體有48.3%認為這則新聞對沈伯洋選情有負面影響，認為有正面影響者為6.0%。國民黨（67.7%）與民眾黨（65.1%）支持者多數認為是負面影響；民進黨支持者則有49.0% 認為沒有影響、16.7% 認為是正面影響。年齡方面，20至29歲認為有負面影響者達61.5%，70歲以上為32.0%，但後者有32.8% 表示不知道。

TPOC指出，對於文章內容的解讀，政黨間分歧最為明顯。國民黨支持者有68.4%認為比較接近「主張提供毒品」，民進黨支持者則有60.4%認為是在「討論減害措施」；民眾黨支持者有50.6%傾向前者。2024年未投票或投無效票者有42.0%表示無法判斷。年輕族群較傾向減害解讀，20至29歲達53.7%；70歲以上僅13.2%，且有47.6%表示無法判斷。