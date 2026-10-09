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松機遷移議題 金門李文良籲保留、陳玉珍盼做好接駁與經費補助

中央社／ 金門9日電
蔣萬安拋出遷移松山機場後，李文良呼籲保留以維護離島交通權益，陳玉珍則支持AI園區但要求接駁與補助配套完善。記者余承翰／攝影
蔣萬安拋出遷移松山機場後，李文良呼籲保留以維護離島交通權益，陳玉珍則支持AI園區但要求接駁與補助配套完善。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安拋遷移松山機場議題。無黨籍金門縣長參選人李文良今天說，主張保留，松機是離島交通公共財；國民黨參選人陳玉珍說，主要是後續接駁路線做好、經費要補助。

2026九合一選舉

台北市長蔣萬安昨天宣布規劃遷移松山機場，打造300公頃台北AI園區。

李文良今天透過新聞稿表示，松山機場已是金門民眾往返台灣北部地區最重要門戶，民眾求學、工作、公務、探親、甚至就醫及後送都高度依賴松山機場。松機應該不只是台北市，也應該是其他縣市，更是幾個離島交通上公共財。

李文良說，松機遷移現址應該要尊重離島民眾意見，呼籲中央不能成就了台北市，而犧牲離島縣民權益。

陳玉珍昨天則在接受媒體訪問時表示，台澎金馬是一份子，AI發展是國家重要科技建設因此也支持AI發展，金門居民現在最在乎的是有沒有機位，希望政府提供更充足航班機位，讓鄉親能輕易搭到飛機。

有關遷移議題，她說，因大部分金門鄉親住在中和、永和及三重，從松山或桃園出發距離差不多，主要是後續接駁路線做好、相關經費要補助，將鄉親送到更接近居住處所地方，「希望過程中離島鄉親權益被充分顧到」。

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 松山機場

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