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「民進黨全黨圍剿」蔣萬安：壓力最大一次選戰

聯合報／ 記者楊正海林佳彣邱書昱／台北報導

首都大戰，台北市長蔣萬安昨接受中天電視專訪時坦言，這次是他面臨到最激烈、壓力最大的選戰，很多朋友現在打開電視、滑手機看新聞，都覺得怎麼全國好像只有台北市在選舉一樣？整個民進黨全黨「圍剿我一個人」，他質疑整個國家機器、府院黨投入多少資源？

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至於二○二八是否選總統？蔣萬安表示，「我完全不思考二○二八的事情，二○二八我一定支持國民黨最強的候選人」，現在就是擘畫對台北市政的願景，以及為了台北和台灣長遠卅年、甚至五十年的發展在著想，這是非常關鍵的時刻。

蔣指出，自己有選戰的節奏，因為是現任市長，專注在各項市政，確實是最重要的工作。被問到對方有鋪天蓋地的網路造勢能力，蔣萬安說，確實是一個不對稱戰爭，對手和其團隊有非常多資源，包括社群、網路、媒體的報導，會有很多不實訊息一直傳遞。

他和團隊也努力透過各種方式告訴市民朋友正確訊息、很多具體施政成果，接下來四年擘畫的願景，一定會透過文宣、社群，持續傳遞，也會加大力道。

「這一次是我遇到選戰最激烈、壓力最大的一次。」蔣萬安不諱言，現在整個資源不對稱、社群生態完全改變，但不實的訊息就是不實訊息，就像汙衊第一線辛苦的家長會、食安把關，造成校譽受損、學生和老師受傷害，抹煞基層同仁辛勞，結果科學數據證明六所學校營養午餐完全合格、沒問題，「小卷何辜？」希望最後幾天，所有民眾、市民能清楚分辨哪些是正確的訊息，千萬不要被謠言誤導。

蔣萬安也說，民進黨在歷次選舉都一直操作「抗中保台」，但堅守台灣自由民主的價值不能等於操作抗中保台，這要非常清楚區別，他實在不希望每次選舉一到，又這樣操作，影響民眾選舉判斷和投票意向。

對於ＴＶＢＳ安排台北市長辯論，民進黨台北市長參選人沈伯洋說，他一直主張快點辯論，自己在八月就簽了辯論同意書，「題目事先都設定好就沒有意義，應該是無限交叉詰問最好。」

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