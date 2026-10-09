不懼年齡攻擊 李四川：新北市只有川流

新北市長藍綠激戰，國民黨參選人李四川昨接受聯合報及ＴＶＢＳ少康戰情室特別企畫「決戰六都誰來當市長」專訪，被問到「洋流」是否牽動新北選情，他自信說，「新北只有川流」，現任市長侯友宜挺他接棒，「而且挺得很牢」。面對年齡攻擊，他直言，選舉重點不在年紀，而是觀念是否夠新，「如果年紀很輕但觀念很老，那說實在也沒用」。

專訪中，主持人趙少康透露，約三個月前他曾致電侯友宜，詢問是否「力挺李四川」，侯當時回應，「我當然全力挺，我保證全力挺」。

對於台北市長蔣萬安是否能在北台灣發揮母雞效應，近期民進黨台北市長參選人沈伯洋聲勢是否影響新北？李四川說，目前在新北感受「還好」，衝刺陸戰跑七個多月，民調維持穩定領先。

李四川日前在板橋萬人造勢場喊出，新北市長是他公務生涯「最後一戰」。李表示，若有機會用八年時間，讓新北與台北共融共好，「這一站告一段落就該退休」，要把四十年公務經驗奉獻給新北，為大台北打造卅分鐘核心生活圈。

侯友宜、立法院長韓國瑜等人輔選李四川被網友形容為「老藍男」，綠營也貼上「老四川」標籤。李四川回應，選民會重視能力與經驗，而不是只看年齡，民進黨對手蘇巧慧父親蘇貞昌八年前與侯友宜選市長時，「年紀還比我現在大兩歲，那時為何不說蘇貞昌是老人？」若沒經驗隨意提出政策卻做不到，對市民不公平，他若當選不須重新摸索，馬上就上手。

國民黨在新北執政廿一年，是否擔心選民追求新鮮感、期待政黨輪替？李四川以老店比喻說，一家店如果開了卅、四十年，每天仍有人排隊，「你會說好了，開四十年也該關了，換新的來嗎？沒有道理啊！」若施政做得好，就應該繼續做下去。

各界覺得今年選情冷，李四川說，「表面上是冷的，但深入基層握手的感覺是熱的」，經歷大罷免後，雙北部分支持者在政治表態更保守，市場上可以感受到民眾熱情，卻未必願意表態或合照。他跑遍新北廿九個行政區，不少民眾會遞名片給他，他晚上想打電話致謝，對方卻不接電話，「因為他沒有輸入我的電話，還以為是詐騙集團」。