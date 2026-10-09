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金管會出手了！壽險未來獲利不能亂估 新尺標11月底出爐

打造AI園區 蔣萬安：遷移松山機場

聯合報／ 記者楊正海邱書昱林佳彣陳熙文張曼蘋／連線報導
台北市長蔣萬安（圖）昨天辦市政願景發表會，宣布規畫松山機場遷移，釋出三百公頃用地做AI園區、住宅及公園。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（圖）昨天辦市政願景發表會，宣布規畫松山機場遷移，釋出三百公頃用地做AI園區、住宅及公園。記者曾學仁／攝影

台北市長蔣萬安昨發表松山機場遷移政見，主張釋出三百公頃用地打造「台北ＡＩ園區」，打開五七○公頃航高限制都更畫定區，評估帶來十二兆產值，迎來六萬五千名就業人口。他強調「關鍵時刻須做出開創性決定」，喊話中央、地方攜手合作，「未來大家會記得這是賴清德總統和蔣萬安共同努力的成果」。

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政院：建議應與中央討論

行政院發言人李慧芝表示，蔣萬安在四年前面對松機遷建議題時，提及國土規畫要審慎嚴肅來面對，絕對不是一到選舉就倉促提出。行政院對於北市府提出相關主張感到訝異，北市府沒有與中央討論，松機遷移牽涉到非常多部會，建議北市府應與中央溝通討論。

交通部次長陳彥伯說，台北市政府這四年來都沒有提出相關計畫，也沒有與交通部討論過這個議題。松山機場具有重要的空運服務功能，也是國內與離島、東部的重要樞紐。交通部對各方討論都予以尊重，但民航、都市發展、離島交通等議題，要審慎評估。

設110公頃中央綠地公園

內政部次長馬士元說，空勤總隊在松山機場任務非常重要，目前基地搜救範圍涵蓋整個北台灣，若沒有這處駐地，北台灣搜救任務將非常難以執行。

蔣萬安昨天舉行市政願景記者會，他說，今年初台北隊完成了一項不可能的任務，讓輝達選擇台北、落腳北士科，成為台北開啟ＡＩ時代的鑰匙；輝達落腳的北士科目前只剩T3、T4、T12，仍然有非常多潛在投資者，北市卻發現已沒有超過一公頃的產業用地可提供。

蔣萬安說，承載ＡＩ世紀使命須足夠大面積用地，緊鄰市中心，最佳場域就是松山機場及周邊共三百公頃土地。市府希望在這裡打造台北ＡＩ園區，包含一百公頃ＡＩ產業聚落、九十公頃國際永續的生活聚落及一一○公頃台北中央綠地公園；打開五七○公頃航高限制相關的都更畫定地區，全面提升北台灣八縣市科技產業發展。

蔣萬安說，產業局推估創造十二兆產值，比目前北市整體產值翻倍還要高。未來整個松機園區，將會迎來六萬五千名就業人口，再加上三萬五千名的住宅人口，形成至少十萬人生活聚落。

「松機遷移已經是討論十多年的議題。」蔣萬安說，現在時機不同，ＡＩ世紀來了，輝達進來了，透過五楊高架、桃園機場捷運，台北到桃園機場只需要卅六分鐘；桃園機場第三航廈明年啟用，第三跑道完工二○三三年啟用，足覆蓋松機運量。

喊話拋下成見一起努力

外界認為，可能卡關的問題包括國防部軍用土地占逾五成。蔣萬安說，需要中央、地方攜手合作，拋下政治成見一起努力，為北市、更為台灣未來發展打下深厚基礎。國防需求無可迴避，但面對新形態戰爭模式，例如無人機起降已完全擺脫傳統跑道需求，松機也無戰鬥機聯隊，大部分是行政專機，很願意跟國防部、交通部、民航單位一起檢視。

民進黨台北市長參選人沈伯洋表示，松山機場遷建議題討論許久，不分政黨都有討論過，也牽扯到軍用、松指部，同時這是蔣萬安立委選區，到現在加起來快十年，「不知道市長對松機遷建做哪些準備」？

蔣萬安昨拋出松山機場遷移構想，讓機場及周邊土地轉型AI產業園區，預估可創造約十二兆元產值、六萬五千個工作機會。記者杜建重／攝影
蔣萬安昨拋出松山機場遷移構想，讓機場及周邊土地轉型AI產業園區，預估可創造約十二兆元產值、六萬五千個工作機會。記者杜建重／攝影

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