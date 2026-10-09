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蔣萬安：遷移松機 打造AI聚落…北市規劃周邊300公頃土地納入開發核心

經濟日報／ 記者邱琮皓陳熙文／台北報導
台北市長蔣萬安宣布規劃松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區，住宅及公園。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安宣布規劃松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區，住宅及公園。記者曾學仁／攝影

台北市政府昨（8）日上午舉辦「打造AI黃金世紀、全面釋放都市潛力」記者會，台北市長蔣萬安宣布，將規劃遷移松山機場，以松山機場及周邊300公頃土地為核心，打造AI產業聚落。

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蔣萬安說，他是第一個現任市長提出松山機場遷移，現在時機不同，AI世紀來了，輝達進來了，透過五楊高架、桃園機場捷運，台北到桃園機場只需要36分鐘；桃園機場第三航廈2027年啟用就在眼前，桃園機場第三航道完工啟用也在2033年，可以覆蓋松機運量，「現在是關鍵時刻、必須做出關鍵決定」。

松山機場遷移規畫
松山機場遷移規畫

蔣萬安提出松機遷移的規劃，也喊話中央、地方攜手合作。行政院發言人李慧芝回應，松機遷移牽涉到非常多的部會，建議北市府應與中央溝通討論。交通部次長陳彥伯也表示，松山機場也兼具國際和兩岸的航線，也是國內與離島和東部的重要樞紐，空勤總隊也是進駐在松山機場。交通部對各方討論都予以尊重，但牽涉到有關民航、都市發展、離島交通等議題要審慎評估。

蔣萬安指出，台北發展AI產業最大的問題是土地腹地不足。蔣萬安表示，北士科、內湖科技園區及南港軟體園區都面臨土地逐漸飽和的問題，若沒有腹地，「亞太AI首都」就只是空談。因此，市府提出台北AI園區構想，將松山機場及周邊約300公頃土地納入整體規劃。

依規劃，300公頃腹地將分為三大區塊，包括100公頃AI產業聚落、90公頃國際永續生活聚落，以及110公頃台北中央綠地公園。產業面以AI為核心，生活面則提供居住與相關機能，並透過大面積綠地形成都市生態空間。

同時，松山機場長期受到航高限制，影響範圍不只台北，也包括基隆、新北及桃園；若松機遷移，將有約570公頃受航高限制的區域，可望釋放城市再生、增加15萬戶居住單元。

蔣萬安表示，台北AI園區的位置具有串聯既有科技聚落的條件，向北可連結北士科，向東串聯內湖科技園區及南港軟體園區，向南則可連接台北市中心，將原本分散的科技產業聚落進一步整合。他認為，這將補上台北科技產業發展所需要的腹地。

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 松山機場

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