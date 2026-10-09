蔣萬安宣布松機遷移 桃機三航廈稱未規畫

台北市長蔣萬安宣布規畫松山機場遷移，三百公頃用地將用做ＡＩ園區、住宅及公園，而松機的運量將由桃園機場第三航廈吸收。對此，桃機公司表示，過去四年，北市府沒有提出或與桃機討論過這個議題，桃機第三航廈、第三跑道的建設規畫，也沒有把松山機場遷移的議題納入。

交通部則表示，任何攸關國家中、長期發展的公共政策，尚需要就國家整體發展角度審慎評估。

桃園機場公司代理董事長、交通部次長陳彥伯表示，松山機場具有重要的空運服務功能，除兼具國際及兩岸航線，也是國內離島與東部重要樞紐，國家緊急救援時出動的空勤總隊，也是進駐在松機。國家重要公共議題，各方討論都予以尊重，但牽涉民航、都市發展、離島交通議題，需要審慎評估。

過去松機遷移議題也不斷被提起，交通部民航局二○二三年時，曾針對「松山機場二○三○年整體規畫」進行評估報告，結果顯示北部區域二座機場布局最能符合我國民航發展需求，其中松山機場定位為「首都國際商務機場」、「北部區域國內航線門戶」。