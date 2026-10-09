松機任務多 學者憂若遷建難兼顧

台北市長蔣萬安宣布規畫松山機場遷移，三百公頃用地將用做ＡＩ園區、住宅及公園。朝陽科大飛航系主任盧衍良認為，松機兼具軍事、醫療後送、離島交通、空勤總隊與普通航空等多重任務，若缺乏具體可行的上位配套方案，遷建議題可能導致顧此失彼的風險。

不過，交通部前部長葉匡時認為，目前台北市到桃園機場非常方便，四十至六十分鐘內可到達，松山機場遷移不會對台北市民出國造成太多不便，但該用地如能釋出，對北北基發展都是大利多。

盧衍良指出，松山機場是軍民合用機場，涵蓋直升機、螺旋槳飛機到噴射機，若將速差極大的各類機種，全數移往清一色為噴射機的桃園機場，將大幅拉長飛機安全間隔，嚴重壓縮桃機起降效率與空域容量。

盧衍良表示，松機角色對等於東京羽田、首爾金浦、上海虹橋，具備市中心直達的高效商務優勢，貿然廢除將重創首都經濟動能。

成大交通管理系退休副教授戴佐敏表示，桃機三航及第三跑道陸續完工啟用後，未來五十年很難再新增第四跑道，遷移松機只會讓桃機能容納的量能提早崩潰。