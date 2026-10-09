蔣萬安提松機遷移 知情人士稱以綠矛攻綠盾

選戰倒數，台北市長蔣萬安宣示規畫松山機場遷移打造台北ＡＩ園區，知情人士指出，市府早在替輝達海外總部覓地時，就評估過松山機場南側土地，供輝達選擇，那時已有松機遷移構想。外界則評估蔣萬安另闢戰場是想以子之矛攻子之盾，看民進黨如何因應自己提出的問題。

市府團隊考量，此一政策理念是民進黨長期支持的主張，至於外界最關心的軍事用途，若中央和民進黨支持，應共同來克服軍事跟空運交通部分的難題。目前松機運量五百萬，桃機第三航廈跟第三跑道完成，可涵蓋松山機場現有運量。

至於軍事用途，市府早在替輝達海外總部覓地時就考量松機用地，且現在的松機，並沒有飛戰鬥機，擺著卡住ＡＩ，非常可惜，北士科、內湖之後，台北市能用的大面積土地已愈來愈少，且松機在交通和軍事的政策需求並非不可替代。

知情人士指出，當時反對松機遷移多認為不該急著做，主張有一些條件要克服，但若條件出現，台北市需要土地投入ＡＩ產業，「應上車才對」。