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金管會出手了！壽險未來獲利不能亂估 新尺標11月底出爐

松機遷移軍方冷處理 馮世寬昔曾反對

聯合報／ 記者李人岳／台北報導

松山機場目前除了是國際線重要商務機場，並肩負國內重要離島航線、救難運補和軍事等功能，更是「空軍一號」總統專機的基地。軍事專家認為，這麼大規模的開發計畫，應該從國家總體安全、經濟效益等角度非常審慎客觀評估。

2026九合一選舉

對於屢次在選舉期間都會出現的松山機場存廢與遷建話題，由於涉及選情及高層國安議題，國防部多半採取低調冷處理態度。不過二○二二年立委補選時，民進黨候選人吳怡農提議遷移松山機場，時任退輔會主委並曾擔任國防部長的馮世寬明確表態反對，馮世寬強調，松山機場是空軍在戰時的備用機場「怎麼可以取消？」曾是飛行員的馮世寬更說，可以去查查紀錄，空軍有多少次因天氣不好、油量不夠而降落松山機場。

曾任空軍司令辦公室主任的前F-16飛官黃揚德提醒，對照桃園航空城推動多年的進度，凸顯這麼大規模的開發必須要有長遠的規畫，否則就是不負責任。

國防安全研究院戰略所長蘇紫雲指出，松山機場去年旅客已達五六○萬人次，若要移到桃園，負擔真的太重，無論機場捷運或高速公路都會面臨運輸瓶頸。

2026九合一選舉 松山機場 蘇紫雲 馮世寬 空軍一號

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