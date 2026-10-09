松機遷移促進經濟 地產業樂觀都更

台北市長蔣萬安昨宣布規畫松山機場遷移，在地居民對ＡＩ城市規畫樂見其成，但也直呼機場對在地很方便。藍營認為遷移松機一舉數得，可促進都市發展、平抑房價等；綠營擔心缺乏配套，批蔣萬安病急亂投醫，意圖挽回已經流失的選票。

而蔣萬安宣布將松機打造ＡＩ園區構想，也掀起周邊房市與都更想像。鄉林集團董事長賴正鎰表態支持，認為應提升至國家戰略，由中央、地方共同評估；房產業者則看好解除航高限制與噪音干擾後，老屋重建更具彈性。

先前輝達選址之一就包含松南營區，在地精忠里里長賴美旭認為，北市還是要有一個機場，讓台北市民交通非常便利；只是隨著城市飽和，城市規畫須與時俱進，有助於北市未來發展。

金門國民黨立委陳玉珍說，她對遷移松機政策持正面態度，對離島居民而言，往返台灣本島最關心的就是機位是否充足，若未來松機遷至桃機，須做好大型客機調度，同時完善交通接駁規畫，她相信蔣萬安會提出完善的配套措施。

澎湖民進黨立委楊曜說，蔣萬安病急亂投醫，想要挽回流失的選票，但是拿國家安全以及離島居民交通便利性開玩笑好嗎？

在地國民黨議員詹為元表示，北市沒多餘土地可發展新產業或做新的都市規畫，遷移松山機場可發展ＡＩ產業園區，還可釋出大量土地做居住空間、綠地規畫等，可達到都市發展及平抑房價的目標；也可以解決松機成為交通癥結的問題。

賴正鎰表示，他早在二○一五年就主張檢討松機配置，建議部分航班分流至桃園與台中清泉崗機場。如今面對ＡＩ產業與城市更新需求，更應以未來卅年的發展加速規畫。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，松機腹地位處市中心，解除航高限制與噪音干擾後，可望加速民生社區等老屋都更，敦北、民生等主幹道也可能推出更多每坪突破兩百萬元的高價住宅。