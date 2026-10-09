快訊

金管會出手了！壽險未來獲利不能亂估 新尺標11月底出爐

松機遷移促進經濟 地產業樂觀都更

聯合報／ 記者林佳彣蔡晉宇詹宜庭／台北報導
台北市長蔣萬安宣布規劃「遷移松山機場」。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安宣布規劃「遷移松山機場」。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安昨宣布規畫松山機場遷移，在地居民對ＡＩ城市規畫樂見其成，但也直呼機場對在地很方便。藍營認為遷移松機一舉數得，可促進都市發展、平抑房價等；綠營擔心缺乏配套，批蔣萬安病急亂投醫，意圖挽回已經流失的選票。

2026九合一選舉

而蔣萬安宣布將松機打造ＡＩ園區構想，也掀起周邊房市與都更想像。鄉林集團董事長賴正鎰表態支持，認為應提升至國家戰略，由中央、地方共同評估；房產業者則看好解除航高限制與噪音干擾後，老屋重建更具彈性。

先前輝達選址之一就包含松南營區，在地精忠里里長賴美旭認為，北市還是要有一個機場，讓台北市民交通非常便利；只是隨著城市飽和，城市規畫須與時俱進，有助於北市未來發展。

金門國民黨立委陳玉珍說，她對遷移松機政策持正面態度，對離島居民而言，往返台灣本島最關心的就是機位是否充足，若未來松機遷至桃機，須做好大型客機調度，同時完善交通接駁規畫，她相信蔣萬安會提出完善的配套措施。

澎湖民進黨立委楊曜說，蔣萬安病急亂投醫，想要挽回流失的選票，但是拿國家安全以及離島居民交通便利性開玩笑好嗎？

在地國民黨議員詹為元表示，北市沒多餘土地可發展新產業或做新的都市規畫，遷移松山機場可發展ＡＩ產業園區，還可釋出大量土地做居住空間、綠地規畫等，可達到都市發展及平抑房價的目標；也可以解決松機成為交通癥結的問題。

賴正鎰表示，他早在二○一五年就主張檢討松機配置，建議部分航班分流至桃園與台中清泉崗機場。如今面對ＡＩ產業與城市更新需求，更應以未來卅年的發展加速規畫。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，松機腹地位處市中心，解除航高限制與噪音干擾後，可望加速民生社區等老屋都更，敦北、民生等主幹道也可能推出更多每坪突破兩百萬元的高價住宅。

2026九合一選舉 松山機場 蔣萬安 離島 AI

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

松山機場遷移案引熱議 澎湖縣長參選人群起反對

松機遷移引爆房市想像題材 業者：解除限高可望帶動周邊都更

新聞幕後／松機遷移曝推動時機？這些條件都一一浮現

松山機場存廢成選戰話題 歷任台北市長立場看法

相關新聞

「民進黨全黨圍剿」蔣萬安：壓力最大一次選戰

首都大戰，台北市長蔣萬安昨接受中天電視專訪時坦言，這次是他面臨到最激烈、壓力最大的選戰，很多朋友現在打開電視、滑手機看新聞，都覺得怎麼全國好像只有台北市在選舉一樣？整個民進黨全黨「圍剿我一個人」，他質疑整個國家機器、府院黨投入多少資源？

不懼年齡攻擊 李四川：新北市只有川流

新北市長藍綠激戰，國民黨參選人李四川昨接受聯合報及ＴＶＢＳ少康戰情室特別企畫「決戰六都誰來當市長」專訪，被問到「洋流」是否牽動新北選情，他自信說，「新北只有川流」，現任市長侯友宜挺他接棒，「而且挺得很牢」。面對年齡攻擊，他直言，選舉重點不在年紀，而是觀念是否夠新，「如果年紀很輕但觀念很老，那說實在也沒用」。

張啓楷挺壯世代喊加碼嘉市敬老卡、就業補助 王美惠周日成立競總邀賴總統加持

嘉義市長選戰升溫，民進黨參選人王美惠後天成立競選總部，賴清德總統預計會出席，藍白共推的民眾黨參選人張啓楷昨發表敬老卡提高補助搭計程車點數等政見，張也質疑，王美惠日前提出的高齡政策，部分與市府既有措施重疊；對此王美惠未回應。

藍營質疑高雄出現「黑柯產業鏈」 柯志恩批惡劣、賴瑞隆籲走正道

距選舉投票剩五十天，藍綠對戰升溫，國民黨議員許采蓁昨天總質詢，質疑高雄選舉出現「黑柯產業鏈」。民進黨市長參選人賴瑞隆對此表示，選舉有很多攻防，也確有網軍與境外勢力介選，但盼各方都應該朝向正向的選舉。對手柯志恩則直言，「我就是受害者」，希望選舉不用選得這麼惡劣。

松機任務多 學者憂若遷建難兼顧

台北市長蔣萬安宣布規畫松山機場遷移，三百公頃用地將用做ＡＩ園區、住宅及公園。朝陽科大飛航系主任盧衍良認為，松機兼具軍事、醫療後送、離島交通、空勤總隊與普通航空等多重任務，若缺乏具體可行的上位配套方案，遷建議題可能導致顧此失彼的風險。

蔣萬安宣布松機遷移 桃機三航廈稱未規畫

台北市長蔣萬安宣布規畫松山機場遷移，三百公頃用地將用做ＡＩ園區、住宅及公園，而松機的運量將由桃園機場第三航廈吸收。對此，桃機公司表示，過去四年，北市府沒有提出或與桃機討論過這個議題，桃機第三航廈、第三跑道的建設規畫，也沒有把松山機場遷移的議題納入。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。