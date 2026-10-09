聽新聞
0:00 / 0:00

魏平政促辯論 陳素月駁邱建富爆料

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化縣長參選人邱建富開記者會質疑參選人陳素月其子曾任農水署彰化管理處約僱人員，要求將任用資格與程序完整公開接受社會檢驗。記者劉明岩／攝影
彰化縣長參選人邱建富開記者會質疑參選人陳素月其子曾任農水署彰化管理處約僱人員，要求將任用資格與程序完整公開接受社會檢驗。記者劉明岩／攝影

離選舉不到兩個月，無黨籍彰化縣長參選人邱建富與國民黨魏平政都展開攻勢。邱建富質疑民進黨陳素月兒子曾任農水署彰化管理處約僱人員，任用資格與程序應公開接受檢驗；魏平政持續力邀參選人公開辯論，魏平政團隊說，尚未接獲綠營回應，盼對手盡速派代表。

2026九合一選舉

邱建富昨開記者會質疑陳素月，「農水署彰化管理處分機三五三的張先生，是不是你的兒子？如果是，當初怎麼進去的？」邱建富說，外界質疑原透過甄選進用的資訊專業人員，同期遭調離資訊室，隨後又有立委關係人進入資訊室任職。彼此是否存在關聯，都應由具權責的獨立機關調查釐清。

對此陳素月表示，每個人家庭生活都是隱私，不希望家人被選舉波及，且兒子已是成人，想去哪裡上班是他的自由。當初職缺是公開徵才，陳說自己兒子應徵投履歷，她沒有阻止或替為安排，但上班後認為興趣不在此就離職。

陳素月說，她不是農水署的主管，沒有利益迴避的問題。就算是監督單位，但也不會干預單位預算的執行。她希望競爭者回歸政見與政策論述，不要無的放矢。

魏平政競選團隊力促縣長參選人公開政策辯論，團隊指出，先前陳素月曾公開表示樂見政策交流、同意由代表討論，邱建富也透過媒體表達參與意願。但截至目前，團隊尚未接獲陳素月陣營聯繫，盼各方盡速派代表，讓辯論從原則意願進入實質討論。

陳素月團隊回應，希望透過兩黨縣黨部主委作為溝通協調平台，並有具備公正公信的電視台轉播為原則，再來討論，看是否有共識。

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

吳思瑤：沈伯洋盼辯論會越多越好 納交叉詰問

聯合報社論／要防牆腳傾倒，藍營需先解決地方內訌

「寄生僑委會」風波 徐佳青哽咽辭委員長

【重磅快評】徐佳青選前「被請辭」 官箴議題仍不可輕輕放過

相關新聞

打造AI園區 蔣萬安：遷移松山機場

台北市長蔣萬安昨發表松山機場遷移政見，主張釋出三百公頃用地打造「台北ＡＩ園區」，打開五七○公頃航高限制都更畫定區，評估帶來十二兆產值，迎來六萬五千名就業人口。他強調「關鍵時刻須做出開創性決定」，喊話中央、地方攜手合作，「未來大家會記得這是賴清德總統和蔣萬安共同努力的成果」。

不懼年齡攻擊 李四川：新北市只有「川流」

新北市長藍綠激戰，國民黨參選人李四川昨接受聯合報及ＴＶＢＳ少康戰情室特別企畫「決戰六都誰來當市長」專訪，被問到「洋流」是否牽動新北選情，他自信說，「新北只有川流」，現任市長侯友宜挺他接棒，「而且挺得很牢」。面對年齡攻擊，他直言，選舉重點不在年紀，而是觀念是否夠新，「如果年紀很輕但觀念很老，那說實在也沒用」。

「民進黨全黨圍剿」 蔣萬安：壓力最大一次選戰

首都大戰，台北市長蔣萬安昨接受中天電視專訪時坦言，這次是他面臨到最激烈、壓力最大的選戰，很多朋友現在打開電視、滑手機看新聞，都覺得怎麼全國好像只有台北市在選舉一樣？整個民進黨全黨「圍剿我一個人」，他質疑整個國家機器、府院黨投入多少資源？

松機遷移是跨黨倡議 陳水扁、柯文哲都曾力挺

台北市長蔣萬安昨宣布規畫松山機場遷移，前市長陳水扁、柯文哲都曾支持，也是民進黨內長期的主張。扁市府時期都發局長張景森指出，松機遷建已錯過很多時機，仍然值得重新討論，不該變「你贊成我就反對，你反對我就贊成」的選舉操作。柯文哲昨說，松山機場遷建不只是搬到桃園機場而已，要先釐清軍事用途，其次是解決到桃機的交通問題。

蔣萬安提松機遷移 知情人士稱以綠矛攻綠盾

選戰倒數，台北市長蔣萬安宣示規畫松山機場遷移打造台北ＡＩ園區，知情人士指出，市府早在替輝達海外總部覓地時，就評估過松山機場南側土地，供輝達選擇，那時已有松機遷移構想。外界則評估蔣萬安另闢戰場是想以子之矛攻子之盾，看民進黨如何因應自己提出的問題。

松機遷移促進經濟 地產業樂觀都更

台北市長蔣萬安昨宣布規畫松山機場遷移，在地居民對ＡＩ城市規畫樂見其成，但也直呼機場對在地很方便。藍營認為遷移松機一舉數得，可促進都市發展、平抑房價等；綠營擔心缺乏配套，批蔣萬安病急亂投醫，意圖挽回已經流失的選票。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。