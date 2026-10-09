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松機遷移是跨黨倡議 陳水扁柯文哲都曾力挺

聯合報／ 記者林佳彣邱書昱江良誠李人岳／連線報導
台北市長蔣萬安昨天拋出松山機場遷建構想，市府強調早在輝達選地時就有想法。記者杜建重／攝影
台北市長蔣萬安昨天拋出松山機場遷建構想，市府強調早在輝達選地時就有想法。記者杜建重／攝影

台北市長蔣萬安昨宣布規畫松山機場遷移，前市長陳水扁柯文哲都曾支持，也是民進黨內長期的主張。扁市府時期都發局長張景森指出，松機遷建已錯過很多時機，仍然值得重新討論，不該變「你贊成我就反對，你反對我就贊成」的選舉操作。柯文哲昨說，松山機場遷建不只是搬到桃園機場而已，要先釐清軍事用途，其次是解決到桃機的交通問題。

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松山機場從日據時代起，就是台灣對外航空交通的門戶，同時也兼具重要軍事運補、救護救難機能，是軍民合用機場。空軍「松山基地指揮部」編制「空軍一號」在內的各型行政專機，負責正副元首、行政院長等各級軍政首長的行政運輸任務，而總統緊急運輸任務的「萬鈞待命機」也以此為廿四小時基地。由於松機所肩負的軍事用途，也成為松機遷建的一大關卡。

張景森昨發文指出，陳水扁崛起北市北區，對松山機場造成周邊地區的影響，感受特別深刻，因此積極支持遷建。陳擔任台北市長就成立松山機場遷建小組；後來民進黨李應元、謝長廷、姚文智參選市長也都主張遷建，與民進黨在台北市的政治地緣有很大關係。此外，四年前代表民進黨參與北市立委補選的吳怡農也提出相同的主張。

松機遷建涉及不同群體的利益衝突，導致近卅年來無定論。張景森說，機場周邊居民長期承受噪音、限建及都市發展限制，自然希望遷建，這些地區也是民進黨在北市的重要政治地盤。但台北是工商城市，市中心有一座機場比較方便。

張景森說，離島與花東立委不分藍綠對遷建都有很大的疑慮，有些更明確反對。當年軍方認為松山機場具重要國安及軍事功能，不宜遷建，但國防部應在不涉機密的範圍內，提出適當解釋。他認為，政府可考量桃機擴建能否承接松山機場運量等問題，技術問題可靠工程解決，利益問題須取捨。

柯文哲昨天在南投輔選時表示，松山機場遷建重點不只是搬到桃園機場，首先要處理松機軍事用途，迄今沒看到國防部明確說明，推動遷建前軍事功能須先釐清；其次是交通運輸，松山機場到金門、澎湖等外島快速，飛東京羽田機場也很方便，若遷桃園，交通銜接須納入整體規畫，不能只考慮機場運量能否承接。

2026九合一選舉 松山機場 陳水扁 柯文哲 姚文智 張景森

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