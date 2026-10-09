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竹縣混戰…鄭朝方家族挨轟 徐欣瑩遭追問妙天關係

聯合報／ 記者郭政芬屈彥辰／連線報導
美麗島電子報董事長吳子嘉偕同國民黨立委徐巧芯、新竹縣長參選人徐欣瑩舉行記者會。記者屈彥辰／攝影
美麗島電子報董事長吳子嘉偕同國民黨立委徐巧芯、新竹縣長參選人徐欣瑩舉行記者會。記者屈彥辰／攝影

新竹縣長選戰白熱化。美麗島電子報董事長吳子嘉控訴遭民進黨縣長參選人鄭朝方弟弟鄭朝名恐嚇，國民黨縣長參選人徐欣瑩昨聲援吳，要求鄭朝方及家族說明，鄭競辦指抹黑與口水不回應；另新竹街頭有團隊懸掛妙天禪師與徐欣瑩「這一票小欣為妙」看板，也引發討論。

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吳子嘉指控受鄭朝名近期在臉書點名吳「一定用命來跟你拚」、「到了陰間你會被舌頭好多次」，吳表示鄭朝名有黑道背景，其言論觸犯刑法恐嚇罪，已向北檢提告。徐欣瑩昨與藍委徐巧芯在立院開記者會聲援吳子嘉，徐認為吳子嘉長年針砭時政、揭露弊案，應捍衛其免於恐懼說話的權利。

徐欣瑩也提四點訴求，包含要求檢警調主動偵辦徹查、正視揭弊者與媒體人的人身安全，並呼籲鄭朝方說明家族相關土地疑雲及胞弟恐嚇爭議，也喊話新竹鄉親堅定守護乾淨、法治、陽光的政治。

鄭朝方競選辦公室回應，針對相關抹黑，日前均已說明，政治口水不予回應。

新竹市中華路前出現妙天與徐欣瑩的合照看板，並打出「這一票小欣為妙」文字，在選舉升溫之際引發討論。記者郭政芬／攝影
新竹市中華路前出現妙天與徐欣瑩的合照看板，並打出「這一票小欣為妙」文字，在選舉升溫之際引發討論。記者郭政芬／攝影

至於近期新竹市中華路前出現妙天與徐欣瑩畫像的合照看板，上頭寫有「這一票小欣為妙」文字，引發話題。台灣前進竹東五峰縣議員參選人林裙靜、時代力量竹北西區縣議員參選人李雅芬、竹北東區縣議員參選人張育慈昨說明架設看板緣起，希望提醒縣民關注宗教與政治間的關聯。

李雅芬說，時代力量尊重個人信仰自由，但已宣布退隱的妙天師父，被傳出積極介入協調藍白合，並會面國民黨主席鄭麗文，都具公共性。宗教財團法人對政治人物的捐獻，及相關事業投資如何與公權力互動，也是需要監督的問題。

徐欣瑩昨在立院記者會上被問到此看板，她回應表示「此與記者會無關，不要模糊焦點，呼籲外界聚焦在今天的重點上」。

此外，兼任國民黨新竹縣黨部主委的縣長楊文科持續號召藍營團結，楊日前出席新豐婦女會工作研討會談到選情，坦言目前仍艱辛、沒有鬆懈本錢，「國民黨都是一家人」，大家應放下過去、重新凝聚力量，全力支持經過黨內民主程序推出來的徐欣瑩，為地方發展一起努力。

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