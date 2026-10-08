蔣萬安拋遷松機 李四川認同提早規劃、盼串連雙北科技廊帶

尋求連任的台北市長蔣萬安拋遷移松山機場議題，中國國民黨新北市長參選人李四川今天說，輝達進駐後台北勢必面臨土地不足，認同應提早規劃且樂觀看待，希望串連雙北科技廊帶。

蔣萬安說，成功爭取輝達落腳台北後，規劃遷移松機，打造300公頃腹地成台北人工智慧（AI）園區，納入生活聚落、大型綠地公園。

曾任台北副市長的李四川接受節目「少康戰情室」專訪表示，輝達進駐後，依期程至少要建造5年，當周邊產業鏈成形後，勢必面臨土地不足問題，才有將松機當AI園區構想。

他說，與蔣萬安有默契，認同應提早規劃，但松機退場機制、如何移轉載運量等，應與中央政府好好溝通。如果松機未來順利變身AI園區，串連新北科技廊帶，他樂觀看待。

至於松機遷建，輝達專機要降落在哪及是否影響雙北科技廊帶發展，李四川表示，輝達當初決定落腳北投士林科技園區是看中工作環境與周邊產業鏈，能否停專機非重點。松機遷移最大挑戰在於須先等到桃園國際機場能承接載運量，且松機涉及國內線及軍事用途，須與中央詳細討論如何退場與整體規劃。

AI產業發展下用電量大增，李四川受訪談及核電態度時說，他具電機專業背景，立場相當明確，只要能確保安全，無論核電廠延役或重啟都支持。

他說，核電具穩定且相對低廉優勢，隨科技進步，部分高劑量核廢料在國外已可回收處理，只要能妥善處理核廢料，他贊成繼續用核電；至於封存的核四廠，如果中央有意重啟，在經專業評估安全無虞且技術可行前提下，他也贊成。

校園毒品問題，李四川表示，首先須清楚界定毒品定義，不能模稜兩可、讓孩子誤以為是用藥，「毒品就是毒品，沒有第2種用語」，尤其現行新興毒品盛行，單憑教師在校園末端查緝難根絕，政府須從源頭嚴格管制查緝，警方更要對毒品零容忍。未來他將結合檢調、醫療等建立追蹤機制，徹底將毒品杜絕在校園外。