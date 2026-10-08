快訊

金管會出手了！壽險未來獲利不能亂估 新尺標11月底出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安拋遷松機 李四川認同提早規劃、盼串連雙北科技廊帶

中央社／ 新北8日電
台北市長參選人蔣萬安拋出松山機場遷移政見。圖為松山機場跑道盡頭。 記者曾原信／攝影
台北市長參選人蔣萬安拋出松山機場遷移政見。圖為松山機場跑道盡頭。 記者曾原信／攝影

尋求連任的台北市長蔣萬安拋遷移松山機場議題，中國國民黨新北市長參選人李四川今天說，輝達進駐後台北勢必面臨土地不足，認同應提早規劃且樂觀看待，希望串連雙北科技廊帶。

2026九合一選舉

蔣萬安說，成功爭取輝達落腳台北後，規劃遷移松機，打造300公頃腹地成台北人工智慧（AI）園區，納入生活聚落、大型綠地公園。

曾任台北副市長的李四川接受節目「少康戰情室」專訪表示，輝達進駐後，依期程至少要建造5年，當周邊產業鏈成形後，勢必面臨土地不足問題，才有將松機當AI園區構想。

他說，與蔣萬安有默契，認同應提早規劃，但松機退場機制、如何移轉載運量等，應與中央政府好好溝通。如果松機未來順利變身AI園區，串連新北科技廊帶，他樂觀看待。

至於松機遷建，輝達專機要降落在哪及是否影響雙北科技廊帶發展，李四川表示，輝達當初決定落腳北投士林科技園區是看中工作環境與周邊產業鏈，能否停專機非重點。松機遷移最大挑戰在於須先等到桃園國際機場能承接載運量，且松機涉及國內線及軍事用途，須與中央詳細討論如何退場與整體規劃。

AI產業發展下用電量大增，李四川受訪談及核電態度時說，他具電機專業背景，立場相當明確，只要能確保安全，無論核電廠延役或重啟都支持。

他說，核電具穩定且相對低廉優勢，隨科技進步，部分高劑量核廢料在國外已可回收處理，只要能妥善處理核廢料，他贊成繼續用核電；至於封存的核四廠，如果中央有意重啟，在經專業評估安全無虞且技術可行前提下，他也贊成。

校園毒品問題，李四川表示，首先須清楚界定毒品定義，不能模稜兩可、讓孩子誤以為是用藥，「毒品就是毒品，沒有第2種用語」，尤其現行新興毒品盛行，單憑教師在校園末端查緝難根絕，政府須從源頭嚴格管制查緝，警方更要對毒品零容忍。未來他將結合檢調、醫療等建立追蹤機制，徹底將毒品杜絕在校園外。

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

專訪／挺蔣萬安遷松機規畫AI園區 李四川：輝達進駐產業鏈北市已無地

專訪／AI算力爆發 若缺電怎解？李四川贊成核電廠延役或重啟核四

新聞幕後／松機遷移曝推動時機？這些條件都一一浮現

松機遷移助攻「北台八縣市」？蔣萬安：打造北台八縣市科技廊帶

相關新聞

直播／李四川接受「決戰六都誰來當市長系列專訪」今晚8時開播

國民黨新北市長參選人李四川今天接受「聯合報」與「TVBS」共同推出決戰六都誰來當市長系列專訪，「TVBS少康戰情室主持人」趙少康與兩位資深媒體人共同提問，除了市政議題外，也對洋流現象、當選後要做的第一件事、松山機場遷建效益及挑戰、是否支持核二重啟、如何迎接AI算力大爆發等議題也將在節目中完整討論。 新北是全台最大城市，是2026年選戰兵家必爭之地，新北藍綠激戰，藍要鞏固執政21年的江山，綠營也傾全黨之力進攻。李四川10月4日剛在板一辦萬人造勢，立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、民眾黨主席黃國昌都出席助陣。 隨著選情升溫，聯合報及TVBS共同推出少康戰情室特別企畫「決戰六都誰來當市長」，近日已訪過國民黨台南市長參選人謝龍介、民進黨台北市長參選人沈伯洋，該節目由趙少康主持，今天將搭配聯合報記者張文馨、媒體人樊啟明共同提問。 投入選戰6個月來，李四川瘦了5公斤，他說，會持續衝刺，穩健地接下侯市長這一棒。李四川今受訪時自信地說，新北只有川流，沒有洋流，會全力催出支持者投票熱情。

台北市長選戰白熱化！TVBS最新民調公布 蔣萬安支持度49%、沈伯洋41%

2026年台北市長選舉進入白熱化階段，TVBS民調中心今日公布最新民調結果顯示，台北市民對現任市長蔣萬安支持度為49%，民進黨市長參選人沈伯洋支持度為41%，雙方差距5月下旬調查的28個百分點縮小為8個百分點，另有11%尚未決定支持對象。

專訪／造勢活動遭酸「老藍男大集合」 李四川：選的是能力不是年紀

國民黨新北市長參選人李四川今接受聯合報與TVBS共同推出的「決戰六都 誰來當市長」特別企畫專訪。面對68歲首度參選，近期板橋造勢活動又被網友以「老藍男大集合」形容，李四川表示，選舉重點不在年紀，而是觀念是不是新，「如果你的年紀很輕，但是你的觀念很老，那說實在也沒用」，他認為選民應看能力與經驗，而不是只看年齡。

專訪／挺蔣萬安遷松機規畫AI園區 李四川：輝達進駐產業鏈北市已無地

台北市長蔣萬安今宣布規畫台北松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區，住宅及公園。國民黨新北市長參選人李四川今接受聯合報及TVBS少康戰情室特別企畫「決戰六都誰來當市長」專訪時表示，他認同蔣市長把松山機場作AI園區構想，因輝達到北士科後，當所有產業鏈都進來，北市已沒有地，應提早規畫，至於松山機場如何退場要跟中央溝通。

蔣萬安宣布規畫松機遷移做AI園區 交通部說話了

台北市長蔣萬安今早宣布，規畫松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區、住宅及公園，而松機的運量將由桃園機場第三航廈吸收。對此，交通部表示，松機有重要空運服務功能，同時也是空勤總隊駐地，任何攸關國家中長期發展的公共政策，尚需就國家整體角度審慎評估。

「整個民進黨圍剿我一個人」蔣萬安認壓力大 直言：選戰最激烈的一次

選戰倒數，台北市長蔣萬安登記參選後，下午首度接受專訪，針對是否輕敵、如何計畫選舉文宣時，蔣萬安坦言，現在整個民進黨「圍剿我一個人」，整個國家機器、府院黨投入多少資源，確實是最激烈的一次。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。