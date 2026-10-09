台中機場升級 江啟臣、何欣純各端政見

國民黨台中市長參選人江啟臣昨呼應台北市長蔣萬安提出的松山機場遷建構想，主張升級台中國際機場，推動「台中進、台中出」，以年旅運量千萬人次為目標，串聯桃園、台北，打造中台灣國際門戶；民進黨參選人何欣純提出「一個台中大機場」，力拚國際航班倍增、年旅客突破五百萬人次，並完善捷運橘線及公車接駁。

江啟臣表示，蔣萬安提出松山機場及周邊約三百公頃土地轉型為ＡＩ園區、住宅與公園，松機遷建不只是台北都市發展議題，也牽動全台空運布局。籲中央應藉此重新檢視桃園、台中機場定位與分工，讓中台灣在國家航空戰略中扮演更重要角色。

江啟臣指出，中台灣擁有約七百萬人口腹地，並具精密機械、半導體等產業優勢，機場量能應同步提升。他主張加速規畫建設第三航廈，整體評估跑道擴充及航空城發展，朝年旅運量千萬人次目標邁進，打造「中進中出」的國際門戶。

另提出「海空雙港」戰略，結合台中國際機場與台中港，因應中科先進製程、台中國際會展及高科技產業發展，強化國際商務及高科技物流，打造台灣第二個重要物流中心；同時串聯北部南軟、內科、北士科、竹科等科技聚落與中科，形成北中ＡＩ科技廊帶，促進研發、製造與國際市場合作。

民進黨台中市長參選人何欣純（左）訪視台中機場，提出「一個台中大機場」計畫，力拚國際航班倍增。圖／何欣屯競總提供

民進黨台中市長參選人何欣純則提出「一個台中大機場」願景，主張中央負責第三航廈、停機坪、行李系統及物流專區等核心建設，市府負責周邊產業用地、停車及聯外交通，力拚國際航班倍增、年旅客突破五百萬人次。

交通配套方面，江何都盼加速機場捷運橘線建設。江啟臣更提出推動高速公路直通機場、完善機場往返高鐵及中部各大轉運中心的快速公車聯營。何欣純說，須增加機場公車班次，並結合中部航太、精密機械產業，發展航空物流及國際商務，落實「中進中出」。

江啟臣強調，機場升級不能只看航廈，更須同步布局交通、物流與產業。他以「安臣一條心」、「北桃中多贏」，要求中央提出整體規畫、明確時程與預算，讓台中機場成為中台灣真正的國際門戶。