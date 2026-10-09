張啓楷挺壯世代喊加碼嘉市敬老卡、就業補助 王美惠周日成立競總邀賴總統加持

嘉義市長選戰升溫，民進黨參選人王美惠後天成立競選總部，賴清德總統預計會出席，藍白共推的民眾黨參選人張啓楷昨發表敬老卡提高補助搭計程車點數等政見，張也質疑，王美惠日前提出的高齡政策，部分與市府既有措施重疊；對此王美惠未回應。

張啓楷宣布涵蓋交通、健康、居住及就業的四大壯世代政見，他表示，自己一月率先提出長者健保補助政見，獲市長黃敏惠支持，市府已陸續推動，若當選市長，會再推動提高嘉市愛心敬老卡搭乘計程車單趟補助上限至一百點；假牙補助部分，主張設籍嘉市滿五年長者，補助假牙裝置費四點四萬元及篩檢費一千元。

張啓楷也說，會規畫利用北港路、嘉北車站開發區百分之三的土地，興建全齡友善社宅，整合醫療、長照與居住服務；就業方面提出「壯世代就業加倍計畫」，運用中央既有就業補助資源，市府採取一比一對等加碼，鼓勵企業聘用及留任中高齡人才。

張啓楷也批，對手王美惠日前提出的健保補助、愛心車隊等高齡政策，有部分已在嘉市實施，並呼籲賴總統十一日到嘉市助選，應回答嘉義高鐵聯外輕軌案何時核定、何時動工及通車，而非再開選舉支票。

王美惠昨適逢立法院召集委員選舉，未進一步回應相關議題。她十一日下午六時半競總成立大會地點位於嘉市公明路和啟明路口，據宣傳海報，不僅有賴總統站台，也將與黨籍嘉縣長參選人蔡易餘合體，嘉縣長翁章梁、立委王義川、莊瑞雄、陳冠廷都出席；王美惠先前也公布，競選團隊由賴總統出任名譽主委、前總統蔡英文當榮譽主委，前立委陳明文是總督導，陣容亮眼。