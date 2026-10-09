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選將被控賄選交保 土樹三鶯12搶9 選情添變數

聯合報／ 記者張策蔣永佑／新北報導
新北市議員黃永昌涉賄選，新北地院裁定一百萬元交保。記者蔣永佑／攝影
新北市議員黃永昌涉賄選，新北地院裁定一百萬元交保。記者蔣永佑／攝影

新北市議員第八選區（土樹三鶯）呈現十二搶九局勢，藍營老將黃永昌被控送關廟麵賄選，昨遭檢方聲押禁見，法官裁定一百萬交保並限制住居、出境出海。黃妻、兒子也捲入，衝擊選情，激化藍營內部「搶票、防守」暗戰。

2026九合一選舉

土樹三鶯選區席次從十席減為九席，被視為新北激戰區，民進黨提五席，藍提四席，民眾黨也參戰，新人來勢洶洶，老將審慎應戰。黃永昌因助理費案宣告緩刑一度面臨能否再選資格疑義，選罷法修法放寬後獲得解套，也獲國民黨徵召參選，如今被控賄選，讓緊繃選情添變數。

黃永昌涉嫌透過樁腳發送關廟麵賄選，近日遭新北地檢署兵分多路搜索、約談，包含黃永昌、當里長的黃妻、數名里長及收到關廟麵的選民等八名被告及廿一名證人。

檢察官複訊後，認為黃永昌罪嫌重大，有勾串共犯及證人之虞，向法院聲押禁見，法官裁定一百萬元交保。其餘七名同案被告，在檢方複訊後，命黃永昌妻子一百萬元交保，二個兒子各卅、十五萬元交保，三名服務處主任各以三十萬、十萬、十萬元交保，另一人限制住居。

據了解，黃永昌疑似透過樁腳或里長，在土城、樹林、三峽部分大型社區內，於公告欄或電梯內張貼公告，發放市價近一五○元養生冬蟲夏草關廟麵，遭民眾檢舉涉嫌賄選。

一名藍營議員說，黃永昌先前已有司法案件，如今又捲入賄選疑雲，最直接影響仍會落在黃本人，多少會影響選民對他的觀感。不過，他分析，黃永昌長年走地方組織路線，並非以網路聲量、空戰票為主，支持結構與其他參選人有區隔，也許還能激出一些同情票。

另一名同選區議員說，檢察官大動作聲押似乎是下重手，支持端正選風，也希望合乎比例原則及司法公正，避免被認為司法介選。

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