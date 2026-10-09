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選將跑行程拚選票 憂心誤踩賄選紅線

聯合報／ 記者王長鼎／新北報導

投票日逼近，各參選人間諜對諜氛圍變濃。傳統選戰中「請吃飯、送伴手禮、辦感恩餐會」的地方人情世故，在現代司法檢驗下恐變成參選人的「斷腸毒藥」，風聲鶴唳下，選將人人自危。

2026九合一選舉

國民黨一名新北現任議員說，中秋節期間以往會送禮物給社區辦摸彩助興，今年不敢表達心意，深怕被有心人士盯上。民眾黨市議員參選人邸聖德說，檢調近幾波大動作調查明顯分顏色辦案，造成地方里長、議員參選人等初入政治圈素人惶惶不安，台灣文化上大家聚集吃點心聊天是生活日常，一到選舉年卻動輒得咎，瀰漫一股恐慌感，甚至被質疑押人取供。

拚連任的民進黨市議員卓冠廷說，距投票剩約五十天，為避免節外生枝，最好方式是勤跑及穩扎穩打、用問政成績去說服爭取支持。

一名律師說，檢察官在選舉期間查賄，不像警察或調查單位會有所謂評比壓力，檢察官會依「投、約、認、搖、行」五大要件，來審視是否達賄選目的，做為是否起訴依據。

「投」是指投票權人要確認收受好處、金錢或不正利益，「約」為期約約定，確認給付好處者與收受者之間，是否有約定將投給特定人「認」為雙方認知，檢視雙方對於所交付、收受的財物或利益，和投票支持行為之間，彼此有無對價關係的共同認知。「搖」是動搖意願，評估提供的利益在客觀上是否足以動搖或影響一般選民投票意向，「行」則是犯罪階段，確認行為人不法動作究竟進展到法律規定的哪一個階段。

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