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影／屏東縣長選戰倒數50多天 蘇清泉屏東夜市掃街凝聚團結力量

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
國民黨屏東縣長參選人蘇清泉（左三）今傍晚到屏東夜市掃街拜票，集結屏東市的縣議員、代表參選人一起掃街，展現團結氣勢。記者劉星君／攝影
國民黨屏東縣長參選人蘇清泉（左三）今傍晚到屏東夜市掃街拜票，集結屏東市的縣議員、代表參選人一起掃街，展現團結氣勢。記者劉星君／攝影

2026大選倒數50多天，國民黨屏東縣長參選人蘇清泉今傍晚到屏東夜市掃街拜票。蘇清泉說，參選人整合戰力、資源共享，他今預告10月10日晚間在屏東市慈鳳宮前與民眾黨同辦造勢，國民黨主席鄭麗文出席，17日晚間在屏東市大型造勢，拉抬選戰聲勢。

2026九合一選舉

蘇清泉說，距離投票剩下50多天，選戰激烈，團隊戰戰兢兢，以屏東市來說，屏東市各級參選人集結，展現團結力量大。國民黨不像執政黨有龐大經費，透過參選人共享文宣、媒體及競選資源，整合有限戰力，凝聚力量。

接下來的選戰布局，蘇清泉說，會走訪各鄉鎮夜市、黃昏市場是重點，持續辦家庭小型演講會，廟口開講每場約有300至600人參加，恆春、枋寮及東港等地中型造勢，人數約一千人，接下來還有好幾場大型造勢活動。

蘇清泉預告，10月10日晚間將在屏東市慈鳳宮前辦國民黨與民眾黨共同舉辦，國民黨主席鄭麗文帶隊，10月17日大型造勢在屏東市，展現團結氣勢。

對於選戰主軸，蘇清泉說，這次不尋求藍綠對決，他尊重政黨政治，但基層選舉更重視服務。他舉例，屏東縣有840多名村里長參選人，民進黨籍登記僅1人、國民黨籍20人，其餘為無黨籍，顯示政黨色彩在基層選舉並非最重要，能否服務民眾、改善生活才是關鍵。

蘇清泉說，百姓最在意的是「口袋有沒有錢」，能不能賺錢、照顧家庭才是重點。縣長及立委最大的責任，是照顧好老人、小孩，讓年輕人有發展及賺錢機會。至於高鐵南延、捷運延伸及重大快速道路等交通建設，主要經費由中央負擔。

國民黨屏東縣長參選人蘇清泉（前排左二）今傍晚到屏東夜市掃街拜票。記者劉星君／攝影
國民黨屏東縣長參選人蘇清泉（前排左二）今傍晚到屏東夜市掃街拜票。記者劉星君／攝影

國民黨屏東縣長參選人蘇清泉（左二）今傍晚到屏東夜市掃街拜票，也在店家招牌簽名。記者劉星君／攝影
國民黨屏東縣長參選人蘇清泉（左二）今傍晚到屏東夜市掃街拜票，也在店家招牌簽名。記者劉星君／攝影

國民黨屏東縣長參選人蘇清泉今傍晚到屏東夜市掃街拜票。記者劉星君／攝影
國民黨屏東縣長參選人蘇清泉今傍晚到屏東夜市掃街拜票。記者劉星君／攝影

國民黨屏東縣長參選人蘇清泉（右二）今傍晚到屏東夜市掃街拜票。記者劉星君／攝影
國民黨屏東縣長參選人蘇清泉（右二）今傍晚到屏東夜市掃街拜票。記者劉星君／攝影

蘇清泉 夜市 國民黨 2026九合一選舉 屏東縣選舉 拜票 鄭麗文

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