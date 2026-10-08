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2026選戰倒數…蘇清泉夜市掃街爭取支持 周春米穩步推動縣政

中央社／ 屏東縣8日電
屏東縣長周春米（前右）。中央社
屏東縣長周春米（前右）。中央社

年底選戰倒數，國民黨屏東縣長參選人蘇清泉今天到屏東夜市掃街拜票；尋求連任的民進黨屏東縣長周春米則安排縣政行程，穩步推進縣政工作。

2026九合一選舉

蘇清泉在同黨籍屏東縣議員蘇資婷及各民代參選人陪同下，晚上到屏東夜市掃街拜票，沿途向攤商及民眾握手問候、爭取支持，透過團隊合體方式凝聚支持力量。

蘇清泉接受媒體聯訪表示，近期將以打組織戰的方式，走遍屏東的黃昏市場及夜市，再輔以小型的廟口開講爭取選民支持，大型的造勢活動也會逐步展開；不求藍綠對決也尊重政黨政治，未來服務最重要，將與黨籍各參選人攜手打拚。

屏東縣長周春米今天則是一整天縣政行程，早上赴屏東縣議會進行總質詢，再出席社會處的關懷據點歲末志工感恩表揚活動。

周春米會中提及，「志工是每一個據點最重要的靈魂」，屏東縣目前有443個村里，截至今年9月底，全縣社區照顧關懷據點與文健站共427處，布建率超過96%，正逐步朝100%的目標邁進，謝謝每位志工長期無私無悔地投入，讓社區照顧關懷據點能夠持續運作，成為長輩熟悉且安心的依靠。

國民黨屏東縣長參選人蘇清泉。蘇清泉提供／中央社
國民黨屏東縣長參選人蘇清泉。蘇清泉提供／中央社

2026九合一選舉 屏東縣選舉 周春米 蘇清泉 拜票

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