巧合？藍議員揭露黑柯產業鏈 高市黨部發言人接獲匿名電話飆罵三字經

高雄市議員許采蓁今天上午在議會揭露「黑柯產業鏈」，疑似有人系統性攻擊國民黨市長參選人柯志恩及數位強力監督市政的國民黨議員。質詢之後，國民黨高雄市黨部發言人張永杰今天下午也接獲一通國際匿名電話，對方飆罵三字經對他人身攻擊，讓他恐懼及不安。

許采蓁今早在議會總質詢揭露，高雄疑似出現「黑柯產業鏈」，有些匿名粉專粉絲數少、流量也不多，卻常被特定媒體引用報導，接著再加入綠營議員評論，攻擊對象都是柯志恩及特定國民黨議員。

今天下午，國民黨高市黨部發言人張永杰在辦公室時接獲一通國際匿名電話，對方飆罵三字經且人身攻擊，令他感到不安。

張永杰發文表示，因為工作關係，他的手機號碼長年公開，他常在臉書監督公共事務、提出評論，被側翼出征洗版、謾罵早就見怪不怪，上個月他發文揭露，脆上專門攻擊柯志恩的側翼匿名帳號，粉絲出現大量境外越南帳號，但今天第一次有人直接打匿名電話對他恐嚇及辱罵。

張永杰說，他不知道這通電話是誰打的，也沒有證據證明和今天的事情有關，但在民主社會，正常監督公共事務、表達不同意見，竟會接到這種匿名恐嚇電話騷擾，實在令人匪夷所思。

他也質疑，政治可以攻防，有不同意見也可以公開討論，但躲在匿名帳號背後攻擊，甚至打電話恐嚇辱罵，這是所謂的民主嗎？許采蓁揭露的問題只是巧合，還是真的有人在背後系統性操作？