台中市長熱身戰！私中盟邀座談 江啟臣、何欣純喊：教師待遇公私平權

選舉在即，全國私立中學聯盟與台中市私立中學聯盟合辦二場座談會，分別邀藍綠台中市長參選人江啟臣、何欣純到僑泰高中，與台中市逾20名私立高中校長交流，二人不僅發表未來教育施政藍圖，也傾聽私校辦學困境，並承諾教師待遇應「公私平權」，市府將編列預算補足缺口。

第一場座談10月5日登場，江啟臣分享教育政見，首重校園安全，包含廁所、跑道、老舊教室的整建與師生心理健康；其次是穩定師資結構，建立管教的SOP流程、以AI與智慧行政系統減輕行政負擔，並調整師生比。

江啟臣也提出扎根科學教育與翻轉技職教育，落實實作體驗課程，教育局設立技職專責單位，加強產學合作；戮力校校有外師Plus，並透過在地文化與國際交流，協助學生找到出路。

第二場座談昨舉辦，何欣純主張，教育資源應公平照顧公私立學校，首要是提高預算補助，提供學生AI數位工具的訂閱費補助，也要增加學校特色專案計畫補助經費；其次減輕老師行政負擔，調升行政及導師加給。

何欣純說明，第三保障校園安全，增加校安人力編制，加強校園安全與毒品防治網絡；第四為技職教育再造，透過跨局處合作，建立學校與產業合作平台，讓人才培育與產業需求接軌。

二場交流討論時，校長們提出市府須承擔調升中小學教師待遇的地方配合款，合理調漲高中職雜費與實習實驗費、國中小雜費等，2名參選人都承諾教師待遇應公私一致，除持續向中央爭取外，不足則市府編列預算支應，學校收費則應隨物價及辦學需求滾動檢討。

活動召集人私中盟輪值主席、僑泰高中校長温順德表示，兩場座談會透過雙方溝通，讓教學現場的問題可以被看見，盼未來教育政策兼顧私校的需求，落實公私立學校教育平權，讓台中市的教育更上層樓。