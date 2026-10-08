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温世政推「雞尾酒療法」抗焚化爐 柯文哲：不曉得那是什麼？

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
温世政提出垃圾「雞尾酒療法」，主張垃圾減量、分類，優化既有焚化設施，並將焚化爐殘渣製成SRF燃料棒。記者江良誠／攝影
温世政提出垃圾「雞尾酒療法」，主張垃圾減量、分類，優化既有焚化設施，並將焚化爐殘渣製成SRF燃料棒。記者江良誠／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲今天參訪南投茶博，為民眾黨南投縣議員參選人吳淳祐站台。對於民進黨南投縣長參選人温世政提出「雞尾酒療法」處理垃圾，柯文哲直言「不曉得那是什麼東西」，因不了解具體內容，無法評論。

2026九合一選舉

南投縣政府在名間茶鄉推動垃圾焚化設施，引發茶農及地方反彈。温世政提出「雞尾酒療法」，主張不用興建新的焚化爐，也能處理南投垃圾，並強調不影響在地茶產業。

温世政表示，他的方案從垃圾減量、垃圾分類著手，並將南投縣既有的小型焚化爐進行優化，提高焚化處理量，再把焚化後的殘渣製成固體再生燃料棒（SRF），透過多元方式逐步去化垃圾。

温世政指出，縣府是以焚化爐處理垃圾，他提出的「雞尾酒療法」則不是單純依賴焚化，而是透過垃圾減量、分類、既有焚化設備優化及SRF燃料化等方式，多管齊下解決垃圾問題。

他強調，這套方式最大的優點，是希望不產生公害、不影響南投茶產業，同時縣府還能因此取得額外收益，形成解決垃圾、維護產業及增加地方收益的多贏局面。

温世政表示，既然民眾黨投入南投地方選舉，就應了解地方政策，再將不同方案拿來比較，他也希望柯文哲能了解自己的「雞尾酒療法」。

柯文哲則說，他不知道垃圾「雞尾酒療法」到底要怎麼做，「一下子突然聽到這個名詞」，因為不知道實際內容，所以沒有辦法評論。

對於柯文哲參訪南投茶博，温世政則表示歡迎。他說，南投茶博是地方一年一度的重要盛會，歡迎所有人到南投品好茶、喝好茶，並到南投消費，帶動地方經濟。

柯文哲（中）今天在許淑華（右）陪同下參訪南投茶博，並為民眾黨南投縣議員參選人吳淳祐站台。
柯文哲（中）今天在許淑華（右）陪同下參訪南投茶博，並為民眾黨南投縣議員參選人吳淳祐站台。

温世政 焚化爐 雞尾酒療法 2026九合一選舉 柯文哲 南投縣選舉

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