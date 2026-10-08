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基隆工商挺善樑後援會成立 謝國樑：繼續拚招商就業、AI資料中心

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆工業及廠協團體今成立「挺善樑」後援會，力挺市長謝國樑連任。圖／謝國樑競辦提供
基隆工業及廠協團體今成立「挺善樑」後援會，力挺市長謝國樑連任。圖／謝國樑競辦提供

基隆工業及廠協團體今成立「挺善樑」後援會，力挺市長謝國樑連任。謝國樑表示，市府正積極推動基隆智慧科技園區及AI資料中心等新興產業項目，未來將與台電協調爭取充足產業電力，並規畫提前協助企業進行人才培訓、媒合在地就業人口，讓基隆市民能夠就近投入在地產業發展。

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「挺善樑」後援會由工業會理事長林青擔任會長，六堵廠協會總經理柯敏龍、大武崙廠協會常務理事游春木等業界代表共同出席。

謝國樑表示，市府正積極推動基隆智慧科技園區及AI資料中心等新興產業項目，未來將與台電協調爭取充足產業電力，並規劃提前協助企業進行人才培訓、媒合在地就業人口，讓基隆市民能夠就近投入在地產業發展。

在產業布局方面，謝國樑指出，六堵、大武崙等工業區是基隆產業發展的重要基地，像是六堵站周邊也有物流業者興建倉儲基地，可望為地方新增就業機會。

六堵廠協會總經理柯敏龍表示，謝國樑市長對工業區廠商發展相當關心，市府產發處、工策會也透過舉辦廠商參訪活動，讓業者得以互相觀摩學習；六堵工業區立體化及單一窗口服務的規劃，也讓廠商能更有效運用空間、提升洽公效率，全力支持謝國樑連任。

工業會理事長林青則表示，市府任內已完成約1.4萬平方公尺的騎樓鋪面整平工程，期待市府推動的亞果國際遊艇碼頭計畫，能結合觀光飯店、購物中心及海洋教育等設施，有助基隆觀光與國際接軌。

大武崙廠協會常務理事游春木則提到，市長上任後市政及公務機關辦事效率明顯提升，業者申辦案件速度加快，也感受到市府團隊以服務取代過去較生硬的態度。

謝國樑強調，「在地就業」是市府施政最重視的核心，請大家在市政推動上對他有信心，未來會持續透過各種管道與在地業界保持溝通，攜手產業發展。

基隆工業及廠協團體今成立「挺善樑」後援會，力挺市長謝國樑連任。圖／謝國樑競辦提供
基隆工業及廠協團體今成立「挺善樑」後援會，力挺市長謝國樑連任。圖／謝國樑競辦提供

基隆工業及廠協團體今成立「挺善樑」後援會，力挺市長謝國樑連任。圖／謝國樑競辦提供
基隆工業及廠協團體今成立「挺善樑」後援會，力挺市長謝國樑連任。圖／謝國樑競辦提供

謝國樑 2026九合一選舉 基隆市選舉 台電 AI

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