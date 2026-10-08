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台北市長選戰白熱化！TVBS最新民調公布 蔣萬安支持度49%、沈伯洋41%

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨台北市長參選人蔣萬安（左）、民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）。聯合報系資料照
國民黨台北市長參選人蔣萬安（左）、民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）。聯合報系資料照

2026年台北市長選舉進入白熱化階段，TVBS民調中心今日公布最新民調結果顯示，台北市民對現任市長蔣萬安支持度為49%，民進黨市長參選人沈伯洋支持度為41%，雙方差距5月下旬調查的28個百分點縮小為8個百分點，另有11%尚未決定支持對象。

2026九合一選舉

台北市長選情激烈，TVBS民調預估11月28日投票率71%，今年九合一選舉投票日訂於11月28日，在藍綠選情持續升溫之際，TVBS民調中心最新民調結果顯示，年底台北市長選舉有92%市民表示會去投票（74%一定會，18%可能會），3%不一定，只有6%表示不會去投票，顯示市民對選戰關注度持續走高。

藍綠支持度僅差8個百分點，蔣萬安看好度55%、沈伯洋僅20％，針對藍綠兩位市長人選支持度，民調顯示蔣萬安為49%，沈伯洋為41%，雙方差距由5月下旬調查的28個百分點縮小為8個百分點，另有11%尚未決定支持對象。

喜好度方面，數據顯示蔣萬安喜好度為49%，較5月下降8個百分點，至於不喜歡比例為33％；沈伯洋喜好度則增加13個百分點來到44%，不喜歡比例降至36%。

政黨傾向方面，數據顯示民進黨28％、國民黨32％、民眾黨7％，中立選民22％，其他及拒答者10％。

至於台北市民看好誰當選？民調顯示，55%市民看好蔣萬安當選連任，遠高於沈伯洋的20%，另有26%無意見。其中，國民黨（86%）與民眾黨（89%）壓倒性看好蔣萬安；民進黨認同者看好沈伯洋為50%、蔣萬安27%；中立選民則有40%看好蔣萬安、15%看好沈伯洋。

這本次調查是TVBS民意調查中心115年10月3日、5日至7日晚間18:30至22:00所進行調查，共接觸1,284位20歲以上台北市民，其中拒訪為164位，拒訪率為12.8%，最後成功訪問有效樣本1,120位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.9個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理，調查經費來源為TVBS。初始問卷及交叉表細項請上網：www.tvbs.com.tw，/poll-center

2026年台北市長選舉進入白熱化階段，《TVBS》民調中心今公布最新民調。圖／取自《TVBS》民調中心。
2026年台北市長選舉進入白熱化階段，《TVBS》民調中心今公布最新民調。圖／取自《TVBS》民調中心。

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