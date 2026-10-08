蘇巧慧中藥商後援會成立 提中藥技藝納「無形文化資產」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立「中藥商後援會」。蘇巧慧表示，面對中藥產業萎縮、世代斷層及經營轉型等挑戰，未來將以「新觀念、新技術、新態度」三大方向推動產業升級，包括擴大與精緻化舉辦「神農本草文化節」、結合在地餐飲產業開發新北特色藥膳、協助傳統中藥技藝登錄「無形文化資產」，並透過老店品牌再造、電商平台建置及AI技術應用，協助中藥商降低轉型門檻、拓展新商機，讓傳統中藥技藝持續傳承與創新。

蘇巧慧表示，今年適逢新北市中藥商業同業公會成立80週年，中藥產業不僅承載許多人的生活記憶，更是台灣珍貴的文化資產。過去因「藥事法」修正後，中藥從業人員資格長期存在爭議，導致許多中藥商後代無法合法繼承，2018年她與立法委員張宏陸陪同中藥商團體拜會時任衛福部長陳時中，積極協調釐清法規，最終促成衛福部於2019年發布解釋函，協助解決中藥商牌照傳承困境。

蘇巧慧說，她始終認為中藥產業是千百年智慧累積的結晶，政府有責任協助延續，未來她也會繼續與中藥商站在一起，結合政府資源與創新方法，讓中藥文化繼續傳承。

蘇巧慧指出，協助中藥產業不只是讓老店繼續生存，更要讓傳統技術發揚光大，並表示每次走進中藥行，從熟悉的藥材香氣，到中藥職人熟練的抓藥、秤重、包藥手法，都是難以取代的文化魅力，值得被更多年輕世代看見。未來除了擴大舉辦神農本草文化節，也將推動傳統技藝保存，並結合餐飲產業開發新北特色藥膳，形成跨產業共融的觀光生態。蘇巧慧表示，藥膳是讓更多人認識中藥文化最好的入門方式之一，期待透過跨產業合作，讓中藥不只是治病抓藥，更能融入現代人的日常生活。

針對中藥產業轉型，蘇巧慧表示，新北市過去已透過「新莊廟街特色店家再造示範計畫」，協助傳統中藥行改造空間，未來她將擴大媒合設計專業，讓老店保留原有的特色，在動線上、空間設計上為老店舖打造新的樣貌，吸引更多年輕客群前往。未來她也將帶領市府與公會合作，整合專業師資、技術輔導及初期補助資源，協助業者導入電商與AI工具。

蘇巧慧說，感謝中藥產業夥伴多年來的支持，也強調未來將持續發揮統合力與執行力，讓市府成為產業轉型最有力的後盾，讓新北的傳統老店有新面貌、中藥文化注入新活力。