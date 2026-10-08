影／時光顯影：從台北飛行場到AI園區 90年松山機場迎轉折

台北松山機場前身為日治時期的台北飛行場，1936年啟用。戰後，松山機場成為台灣民航發展的重要基地，民國39年（1950年）4月16日成立「交通部民用航空局台北航空站」，是戰後在台設立的第一個航空站。民國54年（1965年）更名為「交通部民用航空局台北國際航空站」，隨著經濟起飛，國內外航線與航空公司陸續增加，機場設施持續擴充。

但受限於市區腹地，國際航線於1979年2月26日全面移往當時的中正國際機場，也就是今天的桃園國際機場，松山機場轉為以國內航線為主。1987年解嚴後，國內航空市場蓬勃發展，航線遍及全台及離島，至1997年旅客量一度突破1500萬人次。

隨著高鐵通車及西部交通網絡完善，國內航線受到衝擊；直到2008年兩岸直航、2010年松山－虹橋及松山－羽田航線開航，松山機場再度重返國際航網，2012年再開通松山－金浦航線，形成「東北亞黃金航圈」。如今，松山機場遷建議題再度浮上台面。台北市長蔣萬安今天宣布規畫遷移松山機場，將約300公頃腹地打造為台北AI園區，其中規劃100公頃AI產業聚落、110公頃中央公園及90公頃國際永續生活聚落，並串聯北士科、內湖及南港等科技產業廊帶。

1954年反共漁民經松山機場抵台觀光。聯合報系資料照

1954年陸軍動員演習於松山機場舉行，蔣中正總統親校。聯合報系資料照

1955年松山機場擠滿一睹港星風采的影迷。聯合報系資料照

1956年影后李麗華抵台，五百餘影迷把松山機場擠得水洩不通。聯合報系資料照

1957年松山機場新建跑道落成，交通部長袁守謙夫人與美安全分署署長卜蘭德夫人剪綵。聯合報系資料照

1958年日航台北線首飛松山機場。聯合報系資料照

1959年美空軍雷鳥小組在松山機場首度公演。聯合報系資料照

1960年美國總統艾森豪訪華，蔣中正總統在松山機場歡迎。聯合報系資料照

1960年空軍雷虎小組在松山空軍基地表演。聯合報系資料照

1963年台北國際航空站以嶄新面目落成。聯合報系資料照

1966年7月8日，松山國際機場新購置X光透視鏡機器。聯合報系資料照

1966年松山機場海關工作情形。聯合報系資料照

1967年台北航空站的民航設備。聯合報系資料照

1969年美國環球航空西線班機首降台北機場。聯合報系資料照

1970年華航花蓮飛台北的班機迫降松山機場。聯合報系資料照

1970年西北航空波音七四七巨型噴射客機降落松山機場。聯合報系資料照

1976年至松山機場觀看飛機起降的民眾，常不顧安全，跨坐鐵絲網上。聯合報系資料照

1977年松山機場啟用人身探測器。聯合報系資料照

1977年豪雨造成松山機場淹水。聯合報系資料照

1979年松山機場出入境處，擠滿排隊等候的旅客。聯合報系資料照

1984年旅美華僑蔡雲輔駕駛華僑精神號飛抵松山機場，首創單引擎飛機橫跨太平洋。聯合報系資料照