聽新聞
0:00 / 0:00
影／時光顯影：從台北飛行場到AI園區 90年松山機場迎轉折
台北松山機場前身為日治時期的台北飛行場，1936年啟用。戰後，松山機場成為台灣民航發展的重要基地，民國39年（1950年）4月16日成立「交通部民用航空局台北航空站」，是戰後在台設立的第一個航空站。民國54年（1965年）更名為「交通部民用航空局台北國際航空站」，隨著經濟起飛，國內外航線與航空公司陸續增加，機場設施持續擴充。
但受限於市區腹地，國際航線於1979年2月26日全面移往當時的中正國際機場，也就是今天的桃園國際機場，松山機場轉為以國內航線為主。1987年解嚴後，國內航空市場蓬勃發展，航線遍及全台及離島，至1997年旅客量一度突破1500萬人次。
隨著高鐵通車及西部交通網絡完善，國內航線受到衝擊；直到2008年兩岸直航、2010年松山－虹橋及松山－羽田航線開航，松山機場再度重返國際航網，2012年再開通松山－金浦航線，形成「東北亞黃金航圈」。如今，松山機場遷建議題再度浮上台面。台北市長蔣萬安今天宣布規畫遷移松山機場，將約300公頃腹地打造為台北AI園區，其中規劃100公頃AI產業聚落、110公頃中央公園及90公頃國際永續生活聚落，並串聯北士科、內湖及南港等科技產業廊帶。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。