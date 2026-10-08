高虹安軍榮眷後援會成立 林政則和鄭正鈐喊話在野大團結、票票入匭

隨著新竹市長選戰進入倒數51天，新竹市長高虹安今出席「高虹安軍榮眷後援會成立大會」，現場聚集國民黨新竹市黨部主委王志豪、軍榮眷後援會召集人張春傑 、前新竹市長林政則、童勝男、立委鄭正鈐及黃國新委員會幹部、多位在地里長與退伍軍人英雄團體皆到場站台相挺，展現團結勝選氣勢。

高虹安市致詞表示，感謝國民黨在此次新竹市長選舉中的託付，四年前首次參選新竹市長，一直到上任後這幾年來，常面對到許多網路抹黑、攻擊與種種挑戰，非常感謝地方長者與市民持續給予她溫暖和支持，讓她可以有滿滿力量繼續拼市政。

高虹安說，去年全台發動的大罷免風潮，當時她與鄭正鈐並肩作戰，共同守下新竹市的勝利，且她的罷免案不同意票數更創下全國最高紀錄，展現了新竹市民的肯定與信任。

林政則指出，非常感謝眷村前輩過去對他與童勝男前市長的支持，呼籲大家11月28日務必要團結集中力量，支持高虹安市長高票連任。

鄭正鈐表示，面對新竹縣市藍白競爭的特殊形勢，國民黨在市長選戰中禮讓高虹安，期盼能讓高市長成功連任，延續兩人共同爭取的統籌分配稅款等市政建設資源。

高虹安說，無論是國民黨、民眾黨或廣大在野夥伴，只要大家齊心協力，就沒有跨不過去的難關。期許新竹市能夠繼續發揮跨黨派合作的示範作用，共同為新竹市民的福祉與建設打拼。

今天現場，由高虹安向現場軍榮眷夥伴懇託，絕對不能因為民調領先而鬆懈，呼籲後援會朋友們幫忙拉票，務必做到「市長一票、議員一票、里長一票」票票入匭，不僅爭取市長高票連任，也要全力讓優質的議員與里長團隊高票當選，共同攜手再創新竹榮耀。